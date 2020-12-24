Gaziantep’in kurtuluş bayramı

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Gaziantep’in kendi imkânları ile cephane imal ederek düşman işgaline tek başına karşı koyanların şehri olduğunu belirtti.

Asyalı, Gaziantep’in Kurtuluşunun 99’uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajda, Antep Savunmasının, bir şehrin bayrağını, toprağını, namusunu korumak için kadınından erkeğine, yaşlısından gencine kadar büyük bir azim, inanç ve mücadele ile yazdığı destan olduğunu ifade etti.

Gaziantep Destanının "Düşman, cesedimi çiğnemeden, Antep topraklarına giremez" diyen Şahin Bey’in, şehit edilişinin ardından yazılan "Vurun Antepliler namus günüdür" ağıtı ile akıllara kazınan Karayılan’ın ve annesine el uzatıldığı için kendisini siper eden, 14 yaşındaki kahraman Şehit Kâmil gibi kahramanların hikâyesi olduğuna vurgu yapan Asyalı, "Şehrin direncini kırmak için açlık ve yokluğa mahkûm edildiği o günlerde Antep halkı, esir olmaktansa hür olmayı ve ölmeyi tercih etmiş ve tarihte eşi benzeri görülmemiş direnişin destanını yazmıştır. Vatanına ve bayrağına göz dikenlere karşı aylarca süren mücadele ile düşmanı topraklarından atarak bağımsızlığına ve vatan topraklarına sahip çıkan Gaziantep’in bağrında 6 bin 317 şehit vardır" ifadelerini kullandı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki! Onlar yalnız Gaziantep’i değil tüm Türkiye’yi kurtardılar" sözünü de anımsatan Asyalı’nın mesajında, "Anteplilerin 11 ay aç, susuz kalarak büyük bir yoksulluk ve imkansızlığa rağmen yılmadan tarihe altın harflerle yazdıkları kahramanlık destanı, ‘Gazi’ unvanı ile taçlandı. SANKO Okulları olarak ana sınıfından liseye kadar öğrencilerimize, Gaziantep’in Kurtuluş destanını en iyi şekilde öğreteceğimize ve bu şehrin birer evladı olmanın nasıl büyük bir gurur olduğunu yılmadan aktaracağımıza, elde edeceğimiz başarılar ile de yeni destanlar yazacağımıza söz veriyoruz" denildi.