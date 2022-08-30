Gaziantep’in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu

Gaziantep’in ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gaziantep’in İslahiye, Yavuzeli ve Araban ilçelerinde de düzenlenen tören ve programlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlandı. İslahiye ilçesinde Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen törene; İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu İslahiye Belediye Başkan Vekili Osman Ercan, 106’ncı Topçu Alay Komutan Vekili Piyade Albay Kadir Yeşilkaya, askeri erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yavuzeli ilçesinde ise tören Yavuzeli İmam Hatip ortaokulunda gerçekleştirildi. Törene, Yavuzeli Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, Belediye Başkan Vekili Hasan Göçmen, İlçe Emniyet Amiri Komiser İsmail Uzun, daire amirleri, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Araban Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen kutlama programına, Araban Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadirhan Uzun, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İhsan Gövler, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, Araban Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, Araban ve Yavuzali ilçeleri Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, Gaziantep Güvenlik Korucuları Ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Tatlı, STK temsilcileri siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve daire amirleri katıldı.

İlçe kaymakamlarının önderliğinde gerçekleşen kutlama programlarına İslahiye ve Yavuzeli ilçelerinde belediye başkan vekilleri katılırken Araban ilçesinde ise Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun törenlere katılması dikkat çekti.

Törenlerin ardından ise kutlama programı bayram tebriklerinin kabulü ve şehitlik ziyaretleri ile devam etti.