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Gaziantep’in ihracatı artarak devam ediyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Şubat ayında Gaziantep’ten yapılan ihracatın geçen yılın şubat ayına göre yüzde 18,8 oranında artarak 749 milyon 324 bin dolara ulaştığını söyledi.

GAZİANTEP 02.03.2021, 14:37
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Gaziantep’in ihracatı artarak devam ediyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Şubat ayında Gaziantep’ten yapılan ihracatın geçen yılın şubat ayına göre yüzde 18,8 oranında artarak 749 milyon 324 bin dolara ulaştığını söyledi.

Ocak ayına rekor ihracatla başlayan Gaziantep’in şubat ayında da ihracatını artırdığını kaydeden Başkan Ünverdi, ”Bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı ve emeği olan herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep ihracattaki başarısıyla hem aylık hem de dönemlik ihracatta 5. sırada yer aldığına vurgu yapan Ünverdi, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yılın şubat ayında 630 milyon 591 bin dolar olan ihracatımızı bu yılın şubat ayında 749 milyon 324 bin dolara çıkardık. Ocak-Şubat döneminde ise Gaziantep’in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 oranında artışla 1 milyar 419 milyon 105 bin dolara ulaştı. 2020 yılının aynı döneminde şehrimizden 1 milyar 246 milyon 468 bin dolar ihracat gerçekleşmişti.”

Değerlendirmesinde hammadde ve konteyner sorununa dikkati çeken Ünverdi, konteyner sorunun büyüyerek devam ettiğini ve ihracatçıların ürün göndermekte çok büyük zorluklar yaşadığının altını çizdi.

Ünverdi, yaşanan sorunla ilgili ise "Sanayici ve ihracatçılar olarak son dönemde pandemi dolayısıyla serbest dolaşımın olmamasından dolayı hammadde temininde ciddi zorluklar yaşıyoruz ve konteyner sorunu artarak devam ediyor. Pandemi nedeniyle daralan pazarda tüm güçlüklere rağmen üretiyor ve ihracatımızı artırarak sürdürüyoruz. Fakat dünya armatörlerinin uygulamalarından dolayı konteynerlerimizi göndermekte çok büyük sorun yaşıyoruz. Gaziantep dünyanın 190 ülkesine ihracat yapan bir şehir ve konteyner krizinden en fazla etkilenen şehirler arasındayız. Konteyner bulamadığımız için ürünlerimizi zamanında gönderemediğimiz gibi uluslararası konteyner firmalarının çeşitli sebeplerle fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Sorunun çözümü için sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın beklentilerini ilgili kurumalara ilettik ve bir an önce ihracatçılarımızın önündeki konteyner engelinin kalkmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’ndan çıkan kontrollü normalleşme kararlarını da değerlendiren Ünverdi, "Alınan kararlar çerçevesine şehrimiz orta risk grubundaki iller arasında yer alıyor. Buna göre restoran ve benzeri işletmeler sınırlı sayıda masa ve sandalye ile HES Kodu sorgulaması yaparak hizmet verebilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocuklarımızın sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Nikah ve düğünler 100 kişiye kadar yapılabilecek. Okullarımız yüz yüze eğitme başlıyor. Ayrıca hafta sonu kısıtlaması şehrimiz için de hafta içi olduğu gibi uygulanacak. Tabi bu gelişmeler en başta sağlık olmak üzere ekonomi açısından da umut verici. Uzun zamanadır zorda olan işletmelerimiz biraz olsun nefes alacak ve ekonomiye olumlu etkileri olacak. Tabi ki temennimiz salgının bitmesi ve tüm kısıtlamaların kalkması. Bu doğrultuda tedbirlere daha fazla dikkat ederek şehrimizin haritadaki sarı olan rengini maviye çevirebilir ve düşük riskli iller arasında yer almasını hep birlikte sağlayabiliriz" diye konuştu.
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