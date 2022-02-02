banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bafetimbi Gomis resmen Galatasaray’da
Bafetimbi Gomis resmen Galatasaray’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’ya gidiyor
Ozan Tufan dönüyor
Ozan Tufan dönüyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19’a yakalandı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19’a yakalandı

Gaziantep’in ihracat performansı yükselmeye devam ediyor

2021 yılında 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren Gaziantep, 2022 yılına da tarihi bir performans ile başladı.

GAZİANTEP 02.02.2022, 15:12
Gaziantep’in ihracat performansı yükselmeye devam ediyor

2021 yılında 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren Gaziantep, 2022 yılına da tarihi bir performans ile başladı.

Gaziantep, Ocak ayında 723 milyon 767 bin dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak ayı rakamına ulaşarak Türkiye ihracatına yüzde 4,4 katkı sundu ve en büyük 5. ihracat kenti unvanını korudu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Böyle özverili ve yüksek performans sergileyen ihracatçı desteklenmeli” dedi.

“2,9 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik”

Başkan Yıldırım değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi, “Şehrimiz 2021 yılını 17,7 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile dış ticaret fazlası vererek kapattı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 139,7 olan Gaziantep, 2,9 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Geçen yılın Ocak ayı ihracatını yüzde 8,2 oranında artırarak 723 milyon 767 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep, 2022 yılında da güzel başarılara imza atacağının sinyalini verdi. Son dönemlerdeki enerji fiyatlarındaki artışlar, enerji kısıtlamaları, hammaddeye ulaşımdaki zorluklar ve de olumsuz hava koşullarına rağmen elde edilen bu başarıdan ötürü tüm ihracatçı üyelerimizi kutluyorum”.

“İhracatçımızın performansı desteklenmeli”

KGF’nin 60 milyar TL’lik destek paketini olumlu karşıladıklarını belirten Başkan Yıldırım, “İhracat temelli büyüme modeli benimsenen ülkemizde üretim, istihdam ve tedarik zincirleri ile birlikte iç ticareti de destekleyen ihracat faaliyetlerinin teknik ve mali açıdan desteklenmesi gerekmekte. Bu bağlamda, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 60 milyar TL’lik üç yeni destek paketini olumlu karşılıyor, en kısa sürede piyasalara olumlu yansımalarının olmasını temenni ediyorum. Bununla birlikte reel sektörün yüksek girdi maliyetleri ve finansmana erişimde yaşadığı sorunların çözümü için de bir an önce gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizin kapasitesini artırdık”

Dış ticaretin desteklenmesi noktasında GTO’nun yaptığı çalışmalara da değinen Başkan Tuncay Yıldırım, GTO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nin kapasitesini artırdıklarını ve 2022 yılında daha fazla GTO üyesine destek vereceklerini açıkladı. Yıldırım, “Üyelerine her zaman dış ticaret faaliyetleri konusunda danışmanlık hizmeti veren Odamız, bu çalışmalarını 2 yıl önce daha kurumsal bir yapıya kavuşturarak Dış Ticaret İstihbarat Merkezini kurdu. Firmalara Dış Ticaret İstihbaratı alanında koçluk ve danışmanlık hizmeti vererek ürünlerini mevcut pazarlarda daha rekabetçi şekilde pazarlamalarını ve yeni pazarlarda yeni alıcılara ulaşmalarını sağlayan merkezimizin teknik ve mali kapasitesini artırdık ve 2022 yılında daha fazla firmaya hizmet vereceğiz. Üstelik bu desteğimiz sadece kısa dönemli bir danışmanlıktan ibaret olmayacak, sektörde yaşanan nitelikli dış ticaret personeli ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarımız da olacak. Gençlerimize ticari istihbarat eğitimleri, uygulamalı pazar araştırması eğitimleri ve dış ticarete yönelik iş İngilizcesi eğitimleri vereceğiz. Ardından da bu gençlerimizin firmalarımızın ihracat birimlerinde çalışmalarını sağlayarak teorik eğitimlerini uygulamaya dökmelerine imkan sunacağız. İhracatçı firmalarımıza bu şekilde entegre ettiğimiz yeni “Dış Ticaret Uzmanı” gençlerimizin maaşlarını da 5 ay süreyle projemizden karşılayacağız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11