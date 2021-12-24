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Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Vatan için tüm yokluklara göğüs geren ve esaret prangasına karşı dik bir duruşla kurtuluş mücadelesinin öncü şehirlerinden olan Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 24.12.2021, 11:06
Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Vatan için tüm yokluklara göğüs geren ve esaret prangasına karşı dik bir duruşla kurtuluş mücadelesinin öncü şehirlerinden olan Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Ünverdi, Antep Savunmasında verilen üstün mücadeleye işaret ederek, “Kalpteki imanın, cesaretin ve birlikteliğin makineden, toptan, tüfekten çok daha güçlü olduğunu tüm dünyaya gösteren şanlı ecdadımız, bir karış vatan toprağına namahrem eli değmesin diyerek acı zerdali çekirdeğini katık etmiş ve düşmana karşı ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ diyerek gözünü kırpmadan şehadete yürümüştür” cümlelerine yer verdi.

“Antep Savunmasının, ’Vatan nedir, özgürlük nedir, millet olmak nedir, kahramanlık nedir” hepsini ibret dolu yaşanmışlıklarla anlatan bir destan olduğunu belirten Ünverdi, mesajında, “Bu öyle bir direniştir ki tüm dünyaya örnektir. Aziz atalarımız 11 ay boyunca hiçbir yerden yardım almadan, yokluk ve zorluk içerisinde bir an bile tereddüt etmeden çocuğundan yaşlısına, kadın erkek demeden her mahallesi ile düşmana siper olmuş ve 6 bin 317 vatan evladı şehit düşmüştür. Elmalı Köprüsü’nde düşmana tek başına direnerek şehit düşen Şahin Bey, annesinin peçesini açmak isteyen Fransız askerlerine karşı koyan ve süngülenerek şehit edilen 14 yaşındaki Şehit Kamil, Karayılan, Özdemir Bey, Teğmen Mustafa Yavuz, Teğmen Mahmut Söylemez ve isimsiz daha nice kahramanın bizlere emanetidir Gazi şehrimiz. Şehrimiz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ben nasıl Anteplilerin gözlerinden öpmeyeyim, Antepliler yalnız Antep’i değil, Anadolu’yu da kurtardılar. Millî Müdafaa’da öncü oldular’ sözleri ile övgüsüne mazhar olmuştur. TBMM tarafından ‘Gazilik’ unvanı ile onurlandırılan ve İstiklal Madalyası sahibi şehrimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bey Mahallesi nüfusuna resmi kaydını yaptırması ile onore edilmiştir. Bu yüzden Gaziantep şehitler, gaziler, kahramanlıklar diyarıdır. Bu yüzden zorluklar karşısında azmin başarısının sembol şehridir. Gaziantep’in genetiğindeki girişimcilik, üretim ve zanaatkarlığı Kurtuluş Mücadelesinde de kendisini göstermiştir. Antep Savunmasının o zor koşullarında Antepliler İmlat-ı Harbiye Fabrikası’nı kurmuş, bomba, fişek ve kapsül imalatı ile kendi cephanesini üretmiştir. Antep Harbi’nden önce asker olarak katıldığı Çanakkale Savaşının devamında, terhis olup Gaziantep’e geldiğinde İngilizleri görünce ‘’Biz bunları daha yeni Çanakkale’ye döktük, benden önce ne çabuk gelmiş bunlar’’ diyerek Antep Savunmasına dahil olan ve İmalat-ı Harbiye Fabrikası’nda vatan sevdasıyla, küfleri toplayıp barut yapan, camilerin kubbelerindeki kurşunları sökerek kurşun döküp mermi imal eden Tüfekçi Yusuf ve onun gibi nice kahramanların şehridir Gaziantep. Şehrimiz bugün de azmin, kararlılığın, her zorluktan çıkmanın ve yeniliğin öncüsü olarak rol model olmaktadır. Konvansiyonel savaşların yerini ekonomik mücadelelere bıraktığı günümüz dünyasında, Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de atalarımızın aziz hatıralarına sahip çıkacak, aydınlık geleceğimiz için daha çok çalışacak ve onlardan aldığımız güçle daha müreffeh bir Türkiye için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gaziantep Sanayi Odası olarak bu doğrultuda, yenilikçi bakış açımızla sanayimizin, ihracatımızın, ticaretimizin ve şehrimizin her alanda gelişip büyümesine öncülük etmeyi, küresel ekonomiye entegre olacak çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğiz. Bundan 100 yıl önce olduğu gibi aynı ruh ve şiarla her cephede Gazi şehrin evlatları olarak en önde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Aziz Vatanımız ve Gazi Şehrimizin kurtuluşu için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Onur, şeref ve gururla, 100. yılında 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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