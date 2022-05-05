Gaziantep’i Ramazan Bayramı’nda 280 bin kişi gezdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne (GBB) bağlı Gaziantep Yaban Hayatı Koruma Parkı, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nde açılan NASA "Space Adventure" Uzay Sergisi ve müzeleri 4 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yaklaşık 280 bin kişi ziyaret etti.

Gazi şehirliler ve yurt içinden birçok yerli turist Ramazan Bayramı tatilinde Gaziantep’i tercih etti. Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye’de ilk, Avrupa’da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Yaban Hayatı Koruma Parkı’nı arife günü de dahil olmak üzere 4 günlük bayram tatili süresince 235 bin kişi ziyaret etti. Parkın yeni üyesi, 5 aylık ‘Kartopu’ isimli beyaz Bengal kaplanı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İnteraktif deneyim alanlarıyla Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nde görücüye çıkan NASA "Space Adventure" Uzay Sergisi ise bayram tatili süresince 2 bin 558 kişiyi ağırladı. Sergide, uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki 200’ün üzerindeki eser, uzaydan gelen özel parçalar ve uzay hayatını deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknoloji hakkında vatandaşlar bilgi sahibi oldu. Tatilde Gaziantep’te tercih edilen mekanlar arasında büyükşehire bağlı müzeler de yer aldı. Buna göre, köklü tarihiyle, kültürüyle ve gastronomisiyle farkındalık oluşturan Gaziantep’teki; 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Bayazhan Kent Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Fıstık Müzesi, Gaziantep Kalesi, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Hamam Müzesi ve Şehitlik Müzesi’ni 39 bin 282 kişi gezdi.

Öte yandan Gaziantep Valiliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Fırat Nehri’yle Merzimen Çayı’nın birleştiği noktada yer alan ve önemli anıt eserlere ev sahipliği yapan Rumkale’nin karşısında inşa edilen cam teras bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Terastaki birçok kişi hem fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi hem de menengiç kahvesini içerek manzaranın tadını çıkardı.