Gaziantep’e yeni göç müdürü

Kocaeli’nde 4 yıldır görev yapan Mehmet Erkoç, Türkiye’nin en çok Suriyeli bulunduğu şehirlerinin başında gelen Gaziantep’e İl Göç İdaresi Müdürü olarak atandı.

Gaziantep’e Kocaeli’nden atanan Mehmet Erkoç, Gaziantep’te Göçle ilgili çalışmalara hız verdiği öğrenilirken Gaziantep’te Suriyeli sayısının yüksek olmasından dolayı tecrübeli bir müdür olarak atanan Erkoç, 2014 yılında İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünde İl Göç Uzman Yardımcısı olarak memuriyet hayatına başlarken daha sonrada Türkiye’nin en büyük kentlerinden birisi olan Kocaeli’nde 4 yıldır görev yaptıktan sonra Gaziantep’e atandı.

Mehmet Erkoç kimdir

1990 Denizli doğumlu olan Mehmet Erkoç, ilköğretim ve lise eğitimini Denizli’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunu. Yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 2014 yılında İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünde İl Göç Uzman Yardımcısı olarak memuriyet hayatına başladı. 2014-2018 yılları arasında İstanbul İl Göç idaresi bünyesinde İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Çalışma Grup Başkanı olarak görev yaptı. 2018 yılından itibaren Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürü olarak görev yapıyordu.

Evli ve 1 çocuk babası.