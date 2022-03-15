Gaziantep’e ’’kadın’’ damgası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 7-13 Mart tarihlerinde uygulanan hizmetlerden ücretsiz yararlanma hakkı kadınlardan büyük ilgi gördü. Toplu taşıma araçları, Doğal Yaşam Parkı (Hayvanat Bahçesi) ve müzelerin kadınlar tarafından kullanım rakamları yüz binleri bularak, 869 bin 154 yararlanma sayısına ulaştı.

Uygulama kapsamında ‘Kadın Kart’ ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler aracılığı ile 497 bin 444, tramvaylar aracılığıyla ise 293 bin 214 kez kadınlarca seyahat edildi. Böylece hafta boyunca taşınan toplam yolcuların yüzde 53’ü kadınlardan oluştu. 790 bin 658 kez kadınlar, ‘kadın kart’ uygulamasından toplu taşıma için yararlandı.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Hamam Müzesi, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Fıstık Müzesi ve Gaziantep Kalesi ve Müzesi’ni ise ücretsiz olarak 63 bin 496 kadın gezdi.

Dünya’nın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü ve Türkiye’nin ise en büyüğü olan Doğal Yaşam Parkı, bir hafta boyunca 15 bin kadın ziyaretçiyi ücretsiz olarak ağırladı.

Kadın Dostu Şehir anlayışıyla yaptığı uygulamalarla örnek olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kadınlar gününde farkındalık oluşturmak için uygulamaya koyduğu pozitif ayrımcılık uygulaması ile Gaziantep’te birçok kadının yaşadığı kentin mekanlarından ücretsiz yararlanmasını sağlayarak, belediyenin bazı hizmetlerini tanımasını veya tekrar deneyimlemesini sağladı.