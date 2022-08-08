Gaziantep’e eşsiz kütüphane

D.T. Şehitkamil Sahnesi içerisine yapılan ve tamamlandığında 365 gün, 7/24, her yaş gurubuna hizmet sunacak kütüphaneyi yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “İnşaat çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ümit ediyorum yılsonu itibariyle hizmete girmiş olur” dedi.

‘Okumak, Geleceği Aydınlatır’ sloganıyla bugüne kadar 30’un üzerinde kütüphane yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep ve Şehitkamil’de eşi benzeri olmayan bir kütüphane projesi için yoğun mesai harcıyor.

D.T. Şehitkamil Sahnesi Kütüphanesi’ni, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte yerinde inceleyen Fadıloğlu, yapının son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. D.T. Şehitkamil Sahnesi Kütüphanesi’nin toplam 3 bin 500 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu belirten Fadıloğlu, kütüphane içerisinde, ana okuma salonu, gece okuma salonu, gurup çalışma salonları, seminer salonu, çocuk kütüphanesi ve kafeterya bulunacağı bilgisini verdi.

D.T. Şehitkamil sahnesi

Toplam 9 bin metrekare alan üzerine inşa edilen D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin içerisinde; 10 bin 200 metrekarelik tiyatro binası, ana giriş ve fuaye alanı, 600 kişilik ana salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, kulis ve hazırlık odaları, sahne dekor ve depo alanları, VİP salonu, 3 bin 500 metrekarelik kütüphane, bilim merkezi, kafeterya, sanat merkezi, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunuyor.

“Sınavlara hazırlanması noktasında ihtiyaç çok fazla”

Eğitim yatırımlarının aralıksız süreceğini vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,

“Söz vermiş olduğumuz kütüphanemizin inşaat çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 3 bin 500 metrekare alan içerisinde, şu anda içerisinde bulunduğumuz mekanda; ana okuma salonu, gece okuma salonu, gurup çalışma salonları, seminer salonu, çocuk kütüphanesi ve kafeterya olacak. Kütüphanemiz, 7/24 hizmet sunacak. Amacımız, bu yılsonu itibariyle burayı hizmete almak. Özellikle hem üniversiteye hazırlık noktasında hem de mezun kardeşlerimizin KPSS, TUS gibi özel ihtisas gerektiren sınavlara hazırlanması noktasında ihtiyaç çok fazla. Mevcut kütüphanelerimizin sayısı 30’un üzerine çıktı. Öğrencilerimizin veya yetişkinlerimizin gayet rahat gidip gelebileceği, tramvay noktalarına en yakın noktalardan birisi seçildi ki vatandaşlarımız buradan maksimum düzeyde faydalansınlar. İnşaat çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ümit ediyorum yılsonu itibariyle hizmete girmiş olur. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”