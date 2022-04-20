Gaziantep’e 3 yılda 136 kupa, bin 152 madalya

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı destekleriyle devam eden GBB Spor Kulübü, son 3 yılda katıldığı müsabakalarda gösterdiği yüksek performans ve oyun anlayışıyla şehre 22 branşta bin 152 madalya, 136 kupa, Türkiye dereceleri ve iki altın kemer kazandırdı.

2015 yılında spora ve sporcuya destek olmak ve altyapının spor altyapısının gelişmesi amacıyla kurulan GBB Spor Kulübü, 22 branşta mücadele veriyor. “Spor Dostu Kent” anlayışıyla yürütülen çalışmalar neticesinde mücadele sahasını kısa sürede 6 branştan atletizm, karate, tekvando, halter, güreş, tenis, masa tenisi, yüzme, bisiklet, futbol, badminton ve okçuluk başta olmak üzere 22 branşa yükselten kulübün başarıları da art arda geldi.

Sporcular milli takımda ülkeyi başarıyla temsil etti

GBB Spor Kulübü oyuncuları başarılarıyla göz doldururken sporcuların milli takımlarda yakaladığı başarılarla gururlandırdı. Kasım 2021’de Dubai’de düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası’nda milli takım adına madalya maçına çıkan Eren Akkurt dünya dördüncülüğü unvanını kazandı. Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda bin 500 metrede Avrupa 3’üncü olan Hatice Kılıç büyük kulüplere transfer oldu. Ekim 2021 yılında yapılan İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası’nda Zehra Özbey ve Elif Küçükaslan dünya 5’ncisi oldu.

GBB Gaziantep Futbol Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Süper Lig’de almış olduğu başarılı sonuçlarla Türkiye’yi 2022 yılında Avrupa kupasında temsil etmeye hak kazandı. Ayrıca takımda bulunan 3 sporcu Tokyo 2020 de ülkemizi temsil eden takımda yer almış ve Gillette Yılın Spor ödüllerine layık görüldü.