banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında ABD Etkisi! Altın fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatlarında ABD Etkisi! Altın fiyatlarında son durum ne?
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Zeytinyağı kullananlarda kanser riski yüzde 31 daha az
Zeytinyağı kullananlarda kanser riski yüzde 31 daha az
Dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolar ve euro ne kadar oldu?

Gaziantep Yeni Baro Hizmet Binası açıldı

Gaziantep Barosunun Yeni Hizmet Binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine avukatlar ve Gaziantep protokolü yoğun ilgili gösterdi.

GAZİANTEP 11.02.2022, 17:16
Gaziantep Yeni Baro Hizmet Binası açıldı

Gaziantep Barosunun Yeni Hizmet Binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine avukatlar ve Gaziantep protokolü yoğun ilgili gösterdi.

Yapımı tamamlanan ve birçok alanda hizmet verecek olan Gaziantep Barosu Yeni Hizmet Binası yoğun katılımla açıldı. Çok sayıda avukatın ve Türkiye’nin çeşitli illerinden baro başkanlarının açılışta yer aldığı törene; Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve protokol üyeleri katıldı. Etkin bir şekilde savunma hakkının sağlanmasına katkı sunacak olan Gaziantep Barosu Yeni Hizmet Binası’nda ayrıca stajyer avukatlara meslek alanında eğitimlerde verilebilecek.

“30 ila 40 yıl boyunca ihtiyacı karşılayacak bir bina yapıldığını düşünüyoruz”

Yeni hizmet binasının yapımını sağlayan süreç hakkında bilgiler veren ve emeği geçenlere teşekkür eden Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, “ Bugüne kadar birçok yerde konuşmalar yaptım ama böyle bir kalabalığın, dostumun ve meslektaşlarımın arasında gerçekten çok heyecanlandım. Biz ilk olarak Gaziantep Barosu Hizmet Binası yapımıyla ilgili 2012 yılında araştırmalara ve çalışmalara başladık. 2016 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle yaptığımız protokoller sonucu bir yer belirledik ve binanın yapımını tamamladık. Açılışını yapmak bizlere nasip oldu ama emeği geçen eski baro başkanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bugün Gaziantep Barosunun mensubu avukatlara, stajyer avukatlara, baromuzdan hizmet alan vatandaşlarımıza çok uygun ve kullanışlı bir hizmet binasının yapıldığını düşünüyoruz. İleriye dönük olarak en az 30 ila 40 yıl boyunca ihtiyacı karşılayacak bir bina yapıldığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“ Mesleki dayanışmamıza katkı sunacak çok önemli bir bina”

Savunma hakkının daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için çok nitelik bir hizmet binasının yapıldığını söyleyen Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu bina, yurttaşların savunma hakkının daha etkin ve nitelikli bir şekilde temsil edilebilmesi için meslek içi eğitimlerin yapılacağı, avukatlığın kamusal boyutunu temsil eden adli yardım ve CMK hizmetlerinin daha nitelikli olarak sürdürülebileceği aynı zamanda mesleki dayanışmamıza katkı sunacak çok önemli bir binadır. İçerisinde bulunduğumuz salonda bundan sonraki onlarca yıl boyunca yüzlerce stajyer avukat, bağımsızlığımızın sembolü olan cübbelerini giyerek, yeminlerini icra edecekler” dedi.

“Gaziantep bu konuda eksik kalmış ama bu eksiğimiz de gidermiş olduk”

40 yıl önce bu tarz hizmet binalarının lüks olarak adlandırılabileceğini ancak günümüzde ihtiyaç haline geldiğini belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep’in bu alanda geç kaldığını ve eksik kaldığını ancak bu eksiliğinde tamamlanmış olduğunu dile getirerek, “ Güzel bir etkinlik için bir aradayız. Bina yapımı tam bir Gaziantep Modeli örneği olmuş. Arsasını Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ile Şehitkamil Belediyemiz uygun şartlarda oluşturmuşlar. Bina için 3 dönem baro başkanları ve yönetimleri yapımında emek harcamış aynı zamanda da Türkiye Barolar Birliğinin desteğini görmüşüz. Adalet mekanizmasında adli binalarının geliştiğini hepimiz görüyoruz ama savunma ayağı eksik kaldığında tam olarak istediğimiz sonuç alınamayabiliyor. Özellikle bu açıdan stajyer avukatlarımız başta olmak üzere avukatlarımızın; insani şartlarda eğitim görebileceği, bir araya gelerek kendilerini geliştirebilecekleri ve aktivitelerini rahatlıkla yapabilecekleri bu tür binalara ihtiyaç var. Bu belki 40 sene önce lüks olarak değerlendirilebilir ama artık bir ihtiyaç. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin bu binalarda bu hizmetler veriliyor. Gaziantep geç kalmış, eksik kalmış ama bu eksikliğimiz de şimdiden tamamlanmış oldu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Açılış töreni plaket takdimlerinin ardından kurdele kesimiyle son buldu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 22 32
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Manisa Futbol Kulübü 22 28
11. Boluspor 20 27
12. Tuzlaspor 21 27
13. Keçiörengücü 22 27
14. Menemen Belediyespor 22 26
15. Bursaspor 22 24
16. Kocaelispor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. Arsenal 22 39
6. M. United 23 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11