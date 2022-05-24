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Gaziantep ve Trabzon ticaret borsalarından kardeşlik imzası

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) arasında ikili iş birliğini geliştirmek, ortak proje ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla ‘Kardeş Borsa’ protokolü imzalandı.

GAZİANTEP 24.05.2022, 13:14
Gaziantep ve Trabzon ticaret borsalarından kardeşlik imzası

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) arasında ikili iş birliğini geliştirmek, ortak proje ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla ‘Kardeş Borsa’ protokolü imzalandı.

GTB ve TTB Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Kardeş Borsa’ protokol imza töreni ve istişare toplantısında, Gaziantep ve Trabzon arasındaki potansiyel iş birliği olanakları görüşüldü. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Argan ve Meclis Üyelerinden oluşan heyet Gaziantep Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. İki şehir arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik iş birliğini geliştirmeye yönelik çeşitli görüşmelerin gerçekleştirildiği ziyarette, ‘Kardeş Borsa’ protokolü imzalanarak, her iki borsa meclis üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep ekonomisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gaziantep’in tarıma dayalı gıda sanayinde ve ihracatta Türkiye’nin lokomotif şehirlerinin başında geldiğini aktaran Tiryakioğlu, üretim ve ihracat odaklı büyüme modelini benimseyen Gaziantep’ten 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 27,3 artışla 10 milyar 92 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Gaziantep’in, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 5’inci şehri olarak 2021 yılını geride bıraktığını, bu sene ise yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 573 milyon 557 bin dolarlık bir ihracat kaydı alındığını belirten Tiryakioğlu, hedeflerinin 2022 yılını 10 milyar dolar ihracat bandını daha da ileri taşıyarak kapatmak olduğunu ifade etti. Konuşmasında Gaziantep gıda sanayine de değinen Tiryakioğlu, kentin tarım arazileri açısından büyük bir alana sahip olmamasına rağmen, tarıma dayalı gıda sanayinde Türkiye’ye başkentlik yaptığını dile getirdi. Gıda ve imalat sanayisi, iş yeri sayısı ve sağladığı istihdam açısından tarıma dayalı gıda sanayinin tekstilden sonra kentin en büyük ikinci sektörü olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, yaklaşık olarak Antep fıstığı sanayisinin yüzde 95’inin, bulgur ve makarnanın ise yüzde 70’nin Gaziantep’ten karşılandığını sözlerine ekledi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da toplantıda yaptığı konuşmada, borsalar arası ikili iş birliğinin artırılmasının bölgesel kalkınmaya ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkılara dikkat çekerek, GTB’nin hayata kazandırdığı vizyon projeler hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposunu, İKA destekleriyle Antep fıstığının ana vatanı Gaziantep’te 2021 yılında hizmete kazandırdıklarını kaydeden Akıncı, 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan tesisin üretici, tüccar ve sanayiciye güvenli ve sağlıklı depoculuk hizmeti sunduğunu söyledi. Gaziantep’in Gastronomi Kenti unvanına katkı sağlayan borsanın en önemli projeleri arasında yer alan Gaziantep Et Borsası ve Et Halini de Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hizmete açtıklarını anımsatan Akıncı, yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde kurulan ve içerisinde monoray sistemleri, soğuk hava depoları ve soğuk zincir koridorları gibi teknolojik her türlü alt yapıyı barındıran tesisin sektöründe örnek teşkil ettiğini kaydetti. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise yaptığı konuşmada Türkiye’nin özel ürünleri arasında bulunan Fındık ve Antep Fıstığının son yıllarda rekoltelerinin gelişerek yurtdışına ihracatının artmasından ve ülke ekonomisine sağladıkları katkıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Argan da toplantıda yaptığı konuşmada Trabzon’un çay ve fındık özelinde tarımsal üretimi, bu ürünlerin işlenmesi ve ticareti hakkında bilgiler verdi.

Toplantı, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Argan’ın, ‘Kardeş Borsa’ protokolünü imzalamasıyla sona erdi.

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