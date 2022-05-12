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Gaziantep ve İzmir ticaret odalarından güç birliği imzası

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) iki kent arasındaki iş birliğini geliştirmek için istişare toplantısı yaptı ve iş birliği protokolü imzaladı. GTO ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı ve imza töreninin ardından Başkan Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait olan ipek sancağın bir replikasını Başkan Özgener’e takdim etti.

GAZİANTEP 12.05.2022, 16:59
Gaziantep ve İzmir ticaret odalarından güç birliği imzası

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) iki kent arasındaki iş birliğini geliştirmek için istişare toplantısı yaptı ve iş birliği protokolü imzaladı. GTO ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı ve imza töreninin ardından Başkan Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait olan ipek sancağın bir replikasını Başkan Özgener’e takdim etti.

GTO ve İZTO Meclis Üyeleri, iki kent arasındaki iş birliğini geliştirmek için, “Ortak Meclis Toplantısı ve İş Birliği Protokolü İmza Töreni” düzenledi. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur’un açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşti.

İzmir ve Gaziantep’in 100 yıl önce Milli Mücadele’nin, bugün ise ekonomik mücadelenin iki kilit şehri olduğuna dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, İZTO Meclis Üyelerine Gaziantep ekonomisi ve GTO faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

Gaziantep’in Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en dinamik yerel ekonomilerinden biri olduğunu belirten Yıldırım, “2020 yılında 99 milyar 273 milyon 776 bin TL GSYH ile yüzde 12,3 büyüdük. Türkiye büyümesine Ankara’dan sonra en fazla katkı sağlayan 2’nci il olduk. İhracat odaklı bir büyüme modelini benimseyen Türkiye ekonomisine bir ihracat kenti olarak büyük destek sunuyoruz. 2021 yılında Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 5. ili olduk. Gaziantep bu kadar işi başarırken bizim gibi kurumlara da büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü şehrin başarısı üyelerimizin sayesinde elde ediliyor. Dolayısıyla Gaziantep Ticaret Odası olarak her başarılı projenin arkasında durmaya ve proje üretmeye gayret ediyoruz. Gaziantep’i daha da ileriye taşıma vizyonuyla çalışıyoruz. Hizmetlerimizi güncel gelişmelere uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Sizler de çok iyi bilirsiniz ki bir ticaret odasının misyonu da zaten budur” dedi.

İzmir ve Gaziantep’in 100 yıl önce Milli Mücadele’nin, bugün ise ekonomik mücadelenin iki kilit şehri olduğuna dikkat çeken Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, “Bugün İzmir Ticaret Odamız ile yapacağımız iş birliği protokolü dilerim birlikte yapacağımız güzel işlerin ilk imzası olur. Bu protokolün Gaziantep-İzmir arasında ticari ve kültürel iş birliklerine, sorun ve ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmamıza, İki Odanın güçlü yanlarını birleştirmesine, birbirlerini tecrübeleri ile beslemelerine vesile olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kentin tüm karar vericileri ortak akıl ve enerjide”

Gaziantep ve İzmir’in çok fazla ortak yönü olduğuna dikkat çeken ve iş birliği için önerilerde bulunan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, “Ziyarette en çok etkilendiğim husus kentin tüm karar vericilerinin ortak akıl ve enerji ile kent projelerini yönetiyor olmaları. Gazi şehir Gaziantep’in ticaret, sanayi, turizm ve tarımda hızla gelişerek ekonomik verilerde üst sıralara çıkmasının en önemli nedeni kent için oluşturdukları bu güç birliği. Ziyaretlerimizde tüm karar vericilerin kenti, projelerini ve hedeflerini aynı dilde aktarması her zaman vurguladığım ortak aklın kentlerdeki iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi” şeklinde konuştu.

İki Oda arasında iş birliği yapılabilecek konularla ilgili önerilerini sıralayan Özgener, “İki şehir arasında mevcut ve potansiyel iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla ortak bir ideathon ya da hackathon düzenlenmesini önemsiyoruz. İnanıyorum ki bu ve benzeri projelerde güçlü bir iletişimle birlikte çalışarak Türkiye’de örnek bir iş birliği modelini başlatmış olacağız” diye konuştu.

“Bu sancak İzmir’i, Gaizantep’i ve Atatürk’ü birbirine bağlıyor”

Toplantının sonunda İzmir heyetine GTO tarafından 25 Aralık Panaroma Müzesine hibe edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sancağının replikası hediye edildi. Yıldırım sancak ile ilgili de şu bilgileri paylaştı, “İzmir’i, Gaziantep’i ve Atatürk’ü birbirine bağlayan sancak ile ilgili bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün her cephede yanında taşıdığı bilinen, ipekten yapılmış sancağın 2 yıl önce bir müzayedede satışa çıktığını öğrendik. Bu sancak, İzmir’in kurtuluşundan sonra Atatürk tarafından eşi Latife Hanım’a hediye edilmiş. Gazi şehrimiz için çok büyük anlamı olan bu paha biçilemez sancağı aldık ve Panaroma Müzesi’nde sergilenmek üzere hibe ettik. Yani bizler, İzmirliler ve Antepliler Atatürk’ün hemşerileriyiz” dedi.

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