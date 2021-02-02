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Gaziantep ve Bölgeden en yüksek Ocak ayı ihracatı

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Ocak 2021’de Gaziantep’ten 670 milyon 490 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, bu rakamla Gaziantep’in en yüksek Ocak ayı ihracat değerine ulaştığını söyledi. Kileci, “Ocak 2021 verilerine göre toplam 169 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, Gaziantep en çok ihracat yapan 5. il olarak ülke ihracatındaki konumunu korumaktadır” dedi.

GAZİANTEP 02.02.2021, 14:16
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Gaziantep ve Bölgeden en yüksek Ocak ayı ihracatı

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Ocak 2021’de Gaziantep’ten 670 milyon 490 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, bu rakamla Gaziantep’in en yüksek Ocak ayı ihracat değerine ulaştığını söyledi. Kileci, “Ocak 2021 verilerine göre toplam 169 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, Gaziantep en çok ihracat yapan 5. il olarak ülke ihracatındaki konumunu korumaktadır” dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Firket Kileci, yaptığı değerlendirmede ihracat artışı anlamında yeni yıla güzel başladıklarını belirterek, "2021 yılına yeni umutlarla ve birçok beklenti ile başladık. Ocak ayı ihracat rakamlarımız, her şeyin daha iyiye gideceğine olan inancımızı güçlendirdi. Uluslararası pazarlarda yaşanan ticari ve siyasi olumsuzluklara rağmen, geçen yılın aynı ayına göre Gaziantep için yüzde 8,9’luk, Bölgemiz için ise yüzde 11,3’lük bir artış söz konusudur. İhracat rakamlarında tam anlamıyla pozitife geçmiş durumdayız. Daha güzel günler ise bizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.

Ocak 2021 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptığı değerlendirmede, Ocak 2021’de Gaziantep’ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3’lük artışla 670 milyon 490 bin dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yüzde 11,3’lük artışla 791 milyon 960 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Diğer taraftan son 12 aylık verilere göre Gaziantep’ten yüzde 6,4’lük bir artışla toplam 7 milyar 986 milyon 627 bin dolar, Bölgeden ise yüzde 4,7’lik artışla 9 milyar 357 milyon 344 bin dolarlık ihracat kayda alındığını ifade edildi.

Ocak 2021’de ihracat gerçekleştiren firmalara da değinen GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, “Bölgemizden 2.212, Gaziantep’ten 1.527 firma geçtiğimiz ay aktif olarak ihracat gerçekleştirmiştir. Bölgemiz ve Gaziantep bu rakamla ihracatçı sayısı bakımından en yüksek Ocak ayı değerine ulaşmıştır. Giderek artan ihracatçı sayımız ile Bölgemiz her geçen gün güçleniyor” dedi.

İhracatçıların lojistik sorununa da değinen Kileci, “Tüm dünyanın yaşadığı bir lojistik sorunu ile karşı karşıyayız. Özellikle son dönemde konteyner tedarikinde yaşanılan zorluklar, konteyner fiyatlarının yükselmesine ve navlun fiyatlarının artmasına sebebiyet vermiştir. Pandemi sürecinde bozulan dünya uluslararası lojistik sisteminin olumsuz etkileri ise yaşanan sorunun temel sebebidir. Nitekim Bölgemizde yüklemesi yapılamayan, sevke hazır yüksek miktarda sipariş beklemede bulunmaktadır. Bu sorunun ivedilikle çözülmesi için çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz ve konuyla ilgili görüşmelerimiz de yoğun bir biçimde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

“Ülkelerin başını Irak, ABD ve İngiltere çekiyor.”

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 36,9 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 19,2 payla ikinci ve Amerika Ülkelerinin de yüzde 15,9 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. Ocak ayında 169 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkat çeken Kileci; “Irak, ABD, İngiltere, Suriye, Almanya, İtalya, İran, İsrail, Mısır ve Hollanda Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca makine halıları, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, pastacılık ürünleri, demir-çelik mamulleri, dış giyim, bitkisel yağlar ile elyaf Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur.” dedi.

Gaziantep 5.’liği kaptırmıyor

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in Ocak 2021’de yaptığı 670 milyon 490 bin dolarlık ihracatla tüm iller arasında en çok ihracat gerçekleştiren 5. il olmaya devam ettiğini ifade etti. Gaziantep’in ihracatının ithalatı karşılama oranının ise yüzde 149,2 olduğunu belirten Başkan Kileci, en çok ihracat yapılan ürünlerin Tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile demir-çelik mamulleri olduğunu söyledi.

2021 yılı Ocak ayında GAİB’e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Kahramanmaraş’tan 92,5 milyon dolar, Mardin’den 73,5 milyon dolar, Malatya’dan 26,3 milyon dolar, Adıyaman’dan 17,4 milyon dolar, Diyarbakır’dan 14,6 milyon dolar, Şanlıurfa’dan 10,4 milyon dolar, Kilis’ten 3,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.
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