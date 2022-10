Gaziantep uygulaması ile puanını tamamlayanlara mama verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü”nde Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi’nin Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanların korunması noktasında farkındalık oluşturulması için çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi can dostların tedavi, bakım, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Kilis Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların öncesi FOX isimli köpek kısa bit gösteri yaptı.

"Doğan her canlı bize emanet"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, oluşturulan ekosistemin güzelliğine değinerek, “Sevgi toplumu olmak, merhamet toplumu olmak, şefkat toplumu olmak. Rabbim bize yine bize diyor ki siz yeryüzündekine acıyın ki gökyüzündeki de size acısın. O yüzden biz doğan her canlıyı korumaktan sorumluyuz. Çiçekten, böcekten, arıdan her şeyden. Her şeyin bir yaradılış nedeni var”

"Belediyelerin tesisleşmeyi tamamlama görevi var"

Büyükşehir belediyesinin tesisleşmeyi en hızlı tamamlayan belediye olacağını vurgulayan Başkan Şahin rehabilitasyon merkezinin detayları hakkında bilgiler vererek, “100 binin üzerinde olan her belediye bu tesisleri tamamlamak zorunda. Rehabilitasyon merkezimizi gidip gördüğünüz zaman orada özellikle hasta olan, kaza geçiren hayvanlar, kazalarda veterinerlerimizi aşan vakalarda ise veterinerlik fakültesinden hocalarımızın desteği ile gerektiğinde hizmet satın alacağımız çerçeveli bir çalışma yaptık. İçeride çok güzel bir alt yapı oluştu. Çünkü hastaneye gittiğiniz zaman veteriner çok önemli burada veterinerlerimiz var. Beraberinde makinalar, ekipman da çok önemli. O makinaların hastalığı hızlı tespit edip tedavi etmesi lazım. Bu makinaların hepsi alındı oraya. Bizim dolayısıyla hayvanlarımızın canını çok iyi koruyarak, severek taşımamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Biz onların da belediyesiyiz"

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, her yıl olduğu gibi bu yıl da 4 Ekim’i, Hayvanları Koruma Günü’nün büyük bir coşkuyla kutlanıldığını ve kutlanmaya devam edeceğini söyleyerek, “Biz onların da belediyesiyiz. Çünkü onlar bize emanet. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Gaziantep’in 780 mahallesi, 9 ilçesinde bulunan bütün yaralı, hasta, kedi köpek ve doğal yaşam alanlarında bulunan tüm hayvanları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bakım merkezimize ve rehabilitasyon merkezimize getirerek bunların tedavilerini, bakımlarını yaparak sağlıklarına kavuşturuyoruz. Aynı zamanda kendilerini aldığımız bölgelere sağlıklarına kavuştuktan sonra tekrar bırakıyoruz” dedi.

"Burç Yazıbağı’nda yeni bir barınak daha kazandırdık"

Yeni bakım merkezinin açılışa hazır beklediğine değinen Özsöyler ayrıca, “Gaziantep bölgesinde 200 tane besleme noktamız bulunmakta. Buralara her gün bir aracımızla mama ve su bırakıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in büyük destekleri sayesinde Gaziantep’e Burç Yazıbağı’nda yeni bir barınak daha kazandırmış bulunmaktayız. Bu 15 bin metre kare üzerine Türkiye’nin en modern tıbbi cihazlarını sahip yeni bir bakım merkezi. Şu anda açılışa hazır beklemekteyiz. Bunun yanında yine Burç ormanlarında 50 dönümlük bir araziyi tekrar doğal yaşam alanı olarak kedi ve köpekler için ayırmış bulunmaktayız” diye konuştu. Konuşmaların ardından Fatma Şahin, Kadın Dostu Kent Gaziantep uygulamasını indirerek mama almak isteyen kadınları sahneye davet ederek, kuş seti ve mama hediye etti.