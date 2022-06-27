Gaziantep Üniversitesi’nde iş birliği ve hibe protokolü imzalandı

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve CEYBER Eğitim Teknolojileri Ticaret A.Ş. arasında protokol imzalandı.

Gaziantep Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde gerçekleşen protokol törenine, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Atilla Ahmet Uğur ve CEYBER Genel Müdürü Ergun Civelek katıldı.

İmzalan protokol çerçevesinde, GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programlarında, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü E-Ticaret ve Pazarlama Programında kayıtlı öğrencilerin işbaşı eğitimi, mesleğe hazırlanma, mesleğin gerekli kıldığı bilgi ve becerilerini artırma ve mesleki becerilerini geliştirmeleri amacıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile CEYBER Eğitim Teknolojileri Ticaret A.Ş firması arasındaki işbirliği hedeflenerek, Yüksekokul bünyesinde kurulacak olan Çağrı Merkezi Hizmetleri laboratuvarı için gerekli ekipmanların CEYBER Eğitim Teknolojileri Ticaret A.Ş. tarafından hibe edilmesi kararlaştırıldı. Kurulacak laboratuvara CEYBER Genel Müdürü Ergun Civelek’ in merhum babasının adı olan “Mustafa Civelek Çağrı Merkezi Laboratuvarı” adının verilmesi Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandı.

Üniversite olarak hem akademi hem de iş dünyası arasında karşılıklı fayda üretilebilecek işbirliklerine önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, bu çerçevede bu girişimin çok değerli olduğunu ve öğrencileri iş dünyasına hazırlamak adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Atilla Ahmet Uğur ise kurulan Mustafa Civelek Çağrı Merkezi Laboratuvarı’nda yeni nesil cihazlarla, çevrim içi eğitimlerle iş dünyasıyla doğrudan temas edileceğini ifade etti. Pandemi süreciyle gelişen e-ticaretin önemli bir parçasının çağrı hizmetleri olduğunu, öğrencilerin eğitim yaşamına ve gelecek planlamalarına çok önemli bir katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Uğur, bu anlamda Türkiye’de örnek bir proje olduğunu aktardı. Yüksekokul olarak amaçlarının iş dünyasından ve yaşamdan izole olmuş, kendi içine dönük eğitim yapan bir Meslek Yüksekokulu olmaktan ziyade, modern iş dünyasının gereklerini kavramış, dışa dönük ve birçok paydaşla uygulamalı eğitim, staj ve iş yerinde uygulamalı eğitim şeklinde kendini tasarlamış bir vizyona sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Uğur, konuşmasını CEYBER Genel Müdürü Ergun Civelek’e ve sürece katkı veren tüm çalışanlarına teşekkür ederek tamamladı.

Mustafa Civelek Çağrı Merkezi Uygulamaları Laboratuvarı’nın 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin kullanımına sunulacağını söyleyen CEYBER Genel Müdürü Ergun Civelek de, imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, CEYBER Çağrı Merkezi’nde uzman olarak görev yapan takım liderlerinden aldıkları mentorluk ile mesleki ve teknik gelişim fırsatı sunulacağını vurguladı. Civelek, öğrencilerin teorik eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak iş hayatlarına başlamalarının, nitelikli insan kaynağı oluşturulmasında önemli bir adım olacağını da sözlerine ekledi.