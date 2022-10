Gaziantep Üniversitesi’nde ‘Dünya Gıda Günü’ toplantısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü Etkinlikleri çerçevesinde toplantı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan GAÜN Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Coşkun Dalgıç, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından 2022 Yılı Dünya Gıda Günü temasının “Kimseyi Geride Bırakma” olarak belirlendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Ali Dalgıç konuşmasında, “Birleşmiş Milletler, sürdürülebilir kalkınma için ihtiyaç duyulan küresel amaçları sıraladı. Bütün dünya ülkeleri de bu hedef doğrultusunda hareketlerini gerçekleştirmek durumunda. Burada hepimize bir görev düşüyor ve bir şekilde bu amaçların içerisinde yer almak durumundayız. Gıda Mühendisliği Bölümü olarak gıdanın sağlıklı bir şekilde insanlığın hizmetine sunulmasında, yapacağımız araştırmalarda, yetiştireceğimiz öğrencilerin bilgilenmesinde, kaliteli bir eğitimin verilmesinde teknolojinin alt yapının geliştirilmesinde, yenilikçi üretimlerin gerçekleştirilmesi konusunda buradaki hedeflerle buluştuğumuzu hissediyoruz” dedi.

Gıda Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonunda gerçekleşen programın birinci oturumu, GAÜN Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Coşkun Dalgıç’ın Dünya Gıda Günü Kimseyi Geride Bırakma sunumuyla başladı. Dünyada ve Ülkemizde Gıda Egemenliği sunumuyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Gaziantep İl Temsilcisi OBEY Verimlilik Mühendislik Ltd. Şti Gıda Müh. Onur Aydın, Food Securily and Livelihod in Fragile conlex konulu sunum ile GIZ -Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu, Food Security and Livelihood Gıda Mühendisi Hala Khankan ve Meka Kimya Tarım San Tic. Ltd. Şti. Gıda Mühendisi Hakan Karacan tarafından Endüstriyel Üretimlerin Gıda Ulaşılabilirliğine Olumlu Etkileri sunumuyla toplantı devam etti.

İkinci oturumda ise GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümünün dijital dönüşümü çerçevesinde gerçekleştirilen VR Laboratuvarı tanıtıldı. GAÜN Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Coşkun Dalgıç tarafından Sanal Gerçeklik Laboratuvarı Alt Yapı Projesi tanıtılırken, GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Aykut Barazi Sanal Gerçeklik Uygulama Örneği sundu. Toplantının son bölümünde, GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Andaç Koç tarafından Süreç Similasyonu Uygulama Örneği katılımcılarla paylaşıldı.