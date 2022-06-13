Gaziantep TİM’deki ağırlığını arttırıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM)İstanbul’da yapılan olağan genel kurul toplantısında Gaziantep’ten üç isim Konsey Üyeliğine seçildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da Haliç Kongre Merkezinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı genel kurula ihracatçılar büyük ilgi gösterdi.

TİM’in 29 Genel Kurul Toplantısında yapılan seçimlerde Gaziantep’ten üç isim Sektör Konseyi üyeliğine seçildi.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve TİM Halı İhracatçıları Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan TİM Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde TİM Sektör Konseyi Üyeliğine seçildi.

Türkiye’de ihracatçıların çatı örgütü olan TİM’in olağan genel kurul toplantısında, Kileci, Tiryakioğlu ve Kaplan’ın TİM Konsey Üyeliğine seçilmesi ihracatçılar arasında memnuniyetle karşılandı.