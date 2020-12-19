Gaziantep'te hastane yoğun bakımında yangın: 9 Covid-19 hastası hayatını kaybetti

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında yaşları 56 ile 85 arasında değişen 9 hasta yaşamını yitirdi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada Covid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan arıza sebebiyle oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca, daha sonra yaptığı açıklamada "Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzdü. Vefat sayımız 9 oldu. Olayı yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bu arada Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca iki cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahallinde gerekli incelemeler yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybedenlerden 4'ünün cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Diğer cenazelerin ise hastanenin morgunda olduğu öğrenildi.