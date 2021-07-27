Gaziantep'te bir depoda yangın çıktı

Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında depodan patlama sesleri de duyuldu. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Bu arada bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.

DHA MUHABİRİ: DUMANLAR KENTİN HER YERİNDEN GÖRÜLÜYOR

CNN Türk canlı yayınına bağlanıp yangınla ilgili son gelişmeleri anlatan DHA muhabiri Mustafa Kanlı, şu bilgileri verdi:

''Yaralı ya da ölü bilgisi henüz yok. Etraftaki evler boşaltılıyor. Şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yangın yoğun şekilde devam ediyor. Duman, kentin her yerinden görülebiliyor.''

Ayrıntılar birazdan...