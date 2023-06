Gaziantep, tarihinde ilk kez voleybol ’da Türkiye Finallerinde yarışacak

6-11 Haziran tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan Genç Kızlar Voleybol Türkiye Finalleri’nde Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasında yer alan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol Takımı final öncesi Gaziantep Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret ettiler. Gaziantep tarihinde ilk kez GKV Özel Liseleri takımı tarafından Türkiye finallerinde temsil edilecek olması dikkat çekiyor.

Spor kenti Gaziantep’te başarılar her geçen gün artarken kent tarihinde ilk kez Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol Takımı Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasında yer alarak Türkiye finallerine katılmak üzere Ankara’ya gidiyor. Şampiyon takımı kabul eden Gaziantep Valisi Davut Gül başarılarından dolayı GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve sporcularla teknik heyeti kutlarken Türkiye Şampiyonluk kupasını Gaziantep’te görmek istediğini ifade etti. Vali Gül’ü makamında ziyaret eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve beraberindeki genç kızlar voleybol takımı sporcularıyla uzun uzun sohbet etti. Vali Gül sporun her alanında her geçen gün daha çok başarılar elde edildiğini ifade ederek Türkiye Finallerine katılacak olan GKV Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol Takımı sporcuları ve teknik heyetine başarılar diledi. Spor dallarının tamamına yakınının GKV Özel Okullarında gerçekleştirildiğini ifade eden Genel Müdür İsmet Tiryaki’de bireysel ve takım sporlarında birçok başarıya imza attıklarını ve voleybol alanında bir lise takımının Gaziantep tarihinde ilk kez Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandığını sözlerine ekledi. Voleybol antrenörü Ali Bağcı’ tarafından Türkiye finallerine hazırlanan GKV Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol Takımı 6-11 Haziran tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan Genç Kızlar Voleybol Türkiye Finalleri’yle ilgili hazırlıkların devam ettiğini de ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki Türkiye’nin en iyi 8 takım arasında yer almanın kendileri için onur verici olduğunu da sözlerine ekledi.