Gaziantep Süper Amatör Ligi

Gaziantep Süper Amatör Küme’nin iddialı ekipleri Araban Belediyespor ile Gaziantep Kalespor Araban ilçe stadında yaptığı karşılaşmada Araban Belediyespor kendi sahasında 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Süper Amatör Küme de 9 puanla grup lideri Araban Belediyespor, kendi sahasında yaptığı karşılaşmada Gaziantep Kalespor’u 1-0 mağlup etti. Araban Belediyespor’a galibiyet getiren golü 30’uncu dakikada Ümit Başak attı.

Araban İlçe Stadında Araban Belediyespor’un galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmayı Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Gençlik Ve Spor Bakanı Danışmanı Hamdi Sıcak ile Araban Belediye Başkanı ve Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Doğru ile birlikte çok sayıda taraftar izledi.