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Gaziantep sanayisine teknolojik ivme kazandıracak protokol

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında “Gaziantep Sanayisinin Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşümüne Yönelik İş Birliği Protokolü” imzalandı.

GAZİANTEP 01.03.2022, 11:19
Gaziantep sanayisine teknolojik ivme kazandıracak protokol

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında “Gaziantep Sanayisinin Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşümüne Yönelik İş Birliği Protokolü” imzalandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve KoçSistem Satış Genel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok tarafından imzalanan protokol ile GSO üyesi firmaların endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlanması ve Gaziantep sanayisindeki teknolojik dönüşümün hızlandırılması hedefleniyor.

GSO’da gerçekleştirilen protokol törenine, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, KoçDigital Şirket Müdürü Önder Kaplancık, KoçSistem Satış Genel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok ve şirket yetkilileri katıldı.

Protokol kapsamında GSO üyesi firmalara yönelik bilgilendirme, farkındalık artırma, eğitim ve danışmanlık gibi faaliyetler yürütülerek yazılımsal ve teknik alanlarda destek sağlanacak.

Protokol imza töreninde konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, KoçSistem ile gerçekleştirdikleri iş birliği protokolünün kent sanayisinin dijital dönüşümüne ivme kazandıracağını, yeşil enerji ve dijitalleşme konularında yürütülen çalışmaları güçlendireceğini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası olarak Türkiye’de dijital dönüşüm alanında yürütülen çalışmalara katkı sağlamayı bir misyon olarak gördüklerini ve bu çalışmaları her geçen gün daha da ileriye taşıma hedefiyle hareket ettiklerini kaydeden Ünverdi, "Gaziantep olarak dijital dönüşümün öncü ekonomileri arasında yer almak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. İnanıyorum ki Gaziantep dijitalleşme konusunda da rol model olacak. Bunun da en önemli adımlarından birisi dijital dönüşüm yolculuğunda şirketlerimizin doğru adımlar atmalarını sağlamaktır. Bu hedefimizde başarıya ulaşmamızın olmazsa olmazı dijitalleşen sistemler sayesinde firmalarımızın yeni döneme entegrasyonunu hayata geçirmektir. Bu doğrultuda sürdürdüğümüz faaliyet ve projelerle şehrimiz ve bölgemiz firmalarının yeni dünya düzenine ilişkin bilinç ve farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, destekleri ve iş birliklerinden dolayı KoçSistem Satış Genel Müdür Yardımcısı Sayın Can Barış Öztok’a, KoçDigital Şirket Müdürü Sayın Önder Kaplancık ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum" dedi.

KoçSistem Satış Genel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok da Gaziantep’in ve kentteki kurumların ulusal ve uluslararası rekabette çok büyük fırsatlara sahip olduğunu ifade ederek, “Dijital dönüşüm artık tüm kurumlar için yaşamsal öneme sahiptir. Gaziantep’in ve de ülkemizin tüm sektörlerinde yer alan kurumların, rekabetçiliklerini artırması için başta yapay zeka, ileri analitik ve nesnelerin interneti olmak üzere dijital dönüşüme yatırım yapması artık kaçınılmazdır. ‘Gaziantep Sanayisinin Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşümüne Yönelik İş Birliği Protokolü’ ile KoçSistem ve KoçDigital olarak Gaziantep’te yer alan kurum ve şirketlerin dijital dönüşüm hamlelerinde Gaziantep Sanayi Odası ile yanlarında olmayı hedefliyoruz. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye, Yönetim Kurulu Üyelerine ve tüm GSO ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve KoçSistem Satış Genel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

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