Gaziantep protokolünden yeni yıl kutlaması

Gaziantep protokolü yayımladığı mesaj ile birlik ve beraberlik çağrısına bulunarak, 2023 yılının, barış ve huzur içerisinde geçmesi temenni etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, DEİK Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, yayımladığı mesaj ile 2023 yılını kutladı. Vali Gül mesajında, "Her yeni zaman dilimi umut dolu güzel geleceğe, yeni hedeflere, huzur ve müreffeh yarınlara ulaşılmamız için bizlere yeniden başlama fırsatı sunmaktadır. Ülkemiz ve dünyamız için sevinç ve hüzünlerin bir arada yaşandığı 2022 yılını geride bırakarak, yeniden başlama duygularıyla 2023 yılına girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 yılında amacımız; Gaziantep’te her alanda gelişim kaydetmek. Bununla birlikte genç nüfusa sahip şehrimizde ’Gaziantep Modeli’ ile özellikle eğitimde mevcut sorunlarını en aza indirmiş, ’Eğitim Şehri Gaziantep’, ’Sağlık Şehri Gaziantep’, ’Spor Şehri Gaziantep’, ’Sanayi Şehri Gaziantep’, ’Tarım Şehri Gaziantep’ ve ’Güvenli Şehir Gaziantep’ gibi birçok hedefinde önemli mesafeler kat etmiş bir duruma gelmek ve bunu yaparken de birlikteliğin oluşturduğu ortak aklı harekete geçirmekti. Bu süreçte katkılarından dolayı milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, sanayicilerimize, hayırseverlerimize, tüm kamu kurumlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu minvalde yeni yılda da toplumun tüm kesimleri ile birlikte aynı bakış açısı ve sinerji içerisinde hareket etmeye, birlik ve dayanışma içerisinde olmaya gayret göstereceğiz. Şehrimizi ön plana çıkaran özgün vasıflarımızı daha da geliştirerek ve her şeyden önce övündüğümüz ve dünyanın en kalitelisi olarak gördüğümüz insan kaynağımızı daha vasıflı hale getirerek bütün bu hedeflerimizi ortak akıl ve elbirliğiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bugün dünden daha iyi durumdayız. Yarınımız da bugünden daha iyi olacak. Özellikle her anlamda ve her alanda dünyaya örnek olan, farklı ve değerler üstü medeniyet tasavvuru ve yönetim anlayışıyla dünyanın neresinde olursa olsun garip, gureba, dertli ve ihtiyaç sahibi herkese şefkat ve merhamet elini uzatan, bütün insanlığa çok büyük değerler katan ve katkılar sunan bu güzel Ülkemizin daha da gelişerek dünyada hedeflediği ve hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur. Bununla birlikte vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılayabilmeleri için Valiliğimizce her türlü önlemi aldık. Yılbaşı günü ve gecesinde Polisimiz, Jandarmamız, AFAD, sağlık kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimizle birlikte Valiliğimiz koordinasyonunda görev başında olacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle, vatansever, mert, yiğit, hayırsever, Gaziantepli hemşehrilerimin, her derecedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarının yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise yeni yıl mesajında, "AK Parti Hükümeti olarak her alanda yapmış olduğumuz yatırımlar ile ülkemize dev eserler kazandırdığımız, yıllardır keşfedilmeyi bekleyen yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin müjdelerini bir bir verdiğimiz ve ülkemiz değerlerine katıldığı bir yıl olmuştur. 2022 yılında büyük Türkiye sevdamıza ulaşma yolunda yapmış olduğumuz yatırımların neticelerini her alanda gördük ve görmeye de devam edeceğiz. 2022 yılının zorlu bir yıl olmasına rağmen, tüm dünya ülkeleri ekonomik olarak zayıflarken Türkiye ihracatta kalkınma noktasına geçmiştir. Savunma sanayisinde çağ atladık. Bilim ve teknolojide önemli ilerlemeler kaydettik. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ederek, Türkiye’de yerli sermaye ile oluşturulan milli, elektrikli otomobil Togg’un fabrika açılışını gerçekleştirdik. PKK, PYD vb. terör örgütlerine büyük darbeler vurarak, terörü bitirme noktasına getirdik. Mazlum coğrafyaların dertlerine deva olduk. Ülkemizden yardım bekleyen hiçbir mazlumu geri çevirmedik. Mavi Vatan’daki gücümüzü tüm dünyaya gösterdik. 2022 yılında her türlü zorluğa rağmen, ülkemizi zirvelere taşımak için var gücümüzle çalıştık, 2023 yılında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, çocuklarımıza büyük ve güçlü bir Türkiye emanet etmek için her geçen gün daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. 2023 yılının Gazi şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlar, huzur, sağlık ve esenlikler getirmesini temenni eder, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunarım" ifadeleri yer aldı.

2022 yılının değerlendirmesini yapan Başkan Şahin, “Geçen yılın, birçok açıdan olumlu geçtiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda ilimizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olduk. Kentin ulvi hedeflerine ulaşması, modern ve yaşanılabilir bir şehir olması yolunda hizmet ve yatırımlarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. Gazi şehrimizi her kulvarda hak ettiği yere taşımaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in mesajında ise, "Her fırsatta vatandaşlarımızla hasbihal etmenin, hasret gidermenin gayreti içinde olduk. Onların istekleri ve ihtiyaçları üzerine birçok çalışma başlattık. Şehrimizin çehresini değiştiren kentsel dönüşüm alanları, parklar, meydanlar, otoparklar, müzeler, köprülü kavşaklar, millet bahçeleri, spor merkezleri, sosyal tesisler değerli vatandaşlarımızın hizmetine alındı. Şehrimizin gücüne ve potansiyeline yakışır dev projelerimiz olan; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren GAZİRAY, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete girdi. GAZİRAY ile entegre çalışan ve Gaziantep ile Nizip arasında konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayan Raybüs kısa sürede en çok tercih edilen taşıma sistemleri arasına girdi. Türkiye’de ilk kez devreye alınan ’Çiftçi Kart’ uygulamasıyla, çiftçimize yüzde 100 hibeli, 4 milyon 46 bin 550 litre mazot desteği verdik. ’Genç Dostu Şehir Gaziantep’ hedefi doğrultusunda hazırlanarak hizmete sunulan ’Genç Gaziantep Mobil Uygulaması’ gazi şehrimize ödül kazandırdı. Kadın Kart uygulamamız ile kentimizde yeniliklere imza attık. Sayısız projeye daha imza atarak bir yıl boyunca büyük bir ekiple kentin hafızasında izlerimizi bıraktık. Demokrasi ve özgürlük anlayışı, kalkınma ve refah parolasıyla 2023 hedeflerine ilerleyen Türkiye’de 2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için imkânsız denilenleri mümkün, hayal edilenleri gerçek yapma gayretimizden asla geri adım atmayacağız. Bu azim ve kararlılıkla gece gündüz çalışacağız. Rabbimden 2023 yılında sıkıntıların, zorlukların ve husumetlerin ortadan kaldırılmasında yeni fırsat kapılarının açılmasını diliyor, yaptığımız bu çalışmalarda halkımızın huzuruna, mutluluğuna sebebiyet vermesini niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, insanlığın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi, önümüzdeki yıl da vatandaş odaklı, verimlilik esaslı, sosyal belediyecilik eksenli, sürdürülebilir içerikli projelerimize, yenilerini eklemeye kararlıyız. Şüphesiz, geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin, aynı şehri paylaşan insanlar olarak, en önemli sorumluluğumuzun ‘birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmak’ olduğunu düşünüyorum" denildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu mesajında, "Geride bıraktığımız 2022 yılında zamanı ve kaynakları en iyi şekilde kullanarak, hemşehrilerimize hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir çaba gösterdik. Şahinbey’i daha modern ve daha çağdaş bir kent konumuna dönüştürebilme adına önemli hizmetler gerçekleştirdik. Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergileyerek birbirimize destek olduğumuz 2022 yılından çıkararak 2023 yılına giriyoruz. İnşallah yeni yılda çok daha verimli, yoğun çalışmalarda bulunacak, yeni projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Gelecek günlerin, şehrimize ve ilçemize geçmiş günlerden daha hayırlı olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2023 yılı kutlama mesajında, "Hiç şüphe yok ki yeni yıl, yeni umut ve beklentilerdir. Bu bakımdan geleceğimizin umut ettiğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli görevler düşmektedir. Yeni umutlarla karşıladığımız 2023 yılının; umutlarımızın gerçekleştiği, çalışma azmimizin artarak yükseldiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizin çok daha güzel günlere ulaştığı yıl olması hepimizin dileğidir. Geride kalan bir yılın muhasebesini yaparken, 2023 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli; zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Amacımız, bu güzel vatan toprakları üzerinde, bu şanlı bayrağın altında, el ele, omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe ülkemizi, Gaziantep’imizi ve Şehitkamil’imizi hak ettiği noktaya taşımaktır. Devletimizin tahsis ettiği huzur ve güven ortamı içerisinde, geçmişimizden aldığımız güçle sürekli değişen dünya şartlarının sağladığı yeni fırsatlarla sorumluluklarımızı en iyi şekilde bilerek ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkı sağlamanın çabası içerisinde olacak, yarının büyük Türkiye’sini inşa etmeye, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda üretmeye, çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimizi, çağın ötesine taşıyacak bir belediyecilik anlayışıyla Şehitkamil’imizin, çok yönlü gelişimi ve dengeli büyümesi adına çağdaş şehircilik ve planlama ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizin kendi hikayesine, kültürüne, bölgesel karakterlere uygun, kent kültürünü koruyan, bu kültüre ve halkımıza hizmet edecek yeni, sürdürülebilir, kaliteli, daha etkin olarak kullanılabilecek mekanlar üretmeyi sürdüreceğiz. Yaşanabilir mekanlar elde etme adına çarpık yapılaşmadan dolayı sağlıksız yaşam alanlarını ortadan kaldırdık, yerine modern ve kaliteli yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Şehitkamil’imizin ekonomik ve tarihi-kültürel potansiyelini en verimli ve doğru biçimde kullanarak ortak geleceğimizi tasarlarken, ilçemizde ikamet eden her bireyin yaşam kalitesini ve mutluluğunu arttırmak adına var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutlarken, 2023’ün ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci’nin mesajında, "2022 yılı, küresel ölçekteki ekonomik ve diplomatik krizleriyle beraber zorlayıcı bir yıl oldu. Bu zor yıla veda ederken ihracatta Bölgemizin ve Gaziantep’in kırdığı tarihi rekorlar 2023 yılına azimle ve umutla başlamak için bize güç veriyor. Yeni yılda tüm dünyada barışın egemen olmasını bekliyoruz. Çünkü insanlığın buna gerçekten ihtiyacı var. Öncelikle herkese yeni yılda esenlik, bereket ve mutluluk diliyorum. Yeni yıldan en büyük beklentimiz; ülkemizin ve tüm dünyanın sağlığına kavuşması, barış dolu bir dünyada yaşayabilmektir. Yeni yıla her anlamda umutlu girdiklerini söyleyen Kileci; “Bizler bu çetin şartlarda birçok şeyi Bölge olarak, Gaziantep olarak başardık. İhracat rekorlarımızla örnek gösterilen bir noktaya ulaştık. Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutlayacağımız 2023’te, ihracat hedeflerimizi de bu şanlı asra yakışır şekilde en üst düzeye çıkardık. İhracat ve istihdamla gelişen ülkemize katkı sunmak için her zamanki gibi çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet’in 100. yılını kutlarken bizler de asra bedel rekorlarla buluşmayı diliyoruz. Her yönüyle yeni yılda yerli ve milli bir Türkiye hedefine asırlık Cumhuriyet’imizin verdiği güçle emin adımlarla ilerliyoruz. 2023 yılında yürüteceğimiz fuar katılımları ile sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetleri ile eğitim organizasyonları ile ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Son olarak yeni yılda savaşların bitmesini, istihdamın katlanarak artmasını ve ülkemizin her alandaki başarılarını konuşmayı temenni ediyorum. Bu mesaj vesilesiyle başta Bölge ihracatçılarımız olmak üzere, tüm ülkemizin yeni yılını kutluyor; 2023 yılının sağlık, esenlik ve bereket içinde geçmesini diliyorum" denildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, mesajında “Son yıllarını büyük sorunlar yaşayarak geçiren dünyamızın başta sağlık alanında olmak üzere, bütün alanlarda normale dönerek insanların huzur ve barış içerisinde yaşayabileceği yeni bir yıl olmasını diliyorum. Elbette 2023 yılı bir çok konuda insanlık için umutlar ve büyük beklentilerle dolu bir yıl olarak geliyor. Bizlerde bu yılda daha fazla çalışmak, daha fazla üretmek, yenilikçi ürünlere yönelerek yüksek katma değerli ürünlerimizi dünya pazarlarına sunmak ve ihracatımızı arttırarak ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamak zorundayız. 2023 yılı değişim ve dönüşümün daha hızlı yaşanacağı bir yıl olarak önemli sinyaller veriyor. Bu anlamda ülke olarak dijital dönüşümümüzü hızlandırmak ve bütün sektörlerimizi yeni yüzyılın gerektirdiği oluşumlara hazırlamak zorundayız. 2023 yılının ülkemiz ve milletimiz başta olmak üzere bütün dünyaya ve insanlığa sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.