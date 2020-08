Gaziantep protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Gaziantep protokolü 30 Ağustos Zafer Bayramını yayımladıkları mesajla kutladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, 30 Ağustos Zaferi’ nin, verilen kurtuluş mücadelesinin büyük bir zaferle sona erip taçlandığı ve tarihe gömülmek istenen bir milletin, küllerinden yeniden doğuşunun ispatı olan bir gün olduğunu belirtti.

19 Mayıs 1919’da imkansızlıklar içinde yakılan kurtuluş ışığının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları öncülüğünde kazanılan tarihi bir zaferle koca bir meşaleye dönüşüp tüm ülkeyi karanlıktan çıkardığını, 30 Ağustos tarihinin ise tüm dünyaya önemli bir mesaj olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

“Ya İstiklal, Ya Ölüm’ den başka seçeneği kalmayan bir milletin genci, yaşlısı, kadını, çocuğu ile tek yürek, tek bilek olarak düşmanı toprağından silip attığı bir dönüm noktasıdır. Aziz Türk milletinin bağımsızlık uğruna yedi düvele karşı verdiği mücadeleyle hürriyet ve istiklale olan inancını bütün dünyaya haykırdığı, milli ruhunu ve onurunu yücelttiği büyük zaferin 98. yıl dönümünü milletçe omuz omuza kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Cephanesi elinden alınan, orduları dağıtılan ve tarihin karanlığına gömülmek istenen bir milletin, yokluk ve yoksullukla imtihanında dahi vatan, bayrak, hürriyet ve namus uğrunda gösterdiği asil direniş unutulmadı, asla unutulmayacak. Bütün insanlık bunu böyle bilmelidir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yıl dönümü vesilesiyle, bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, bu vatan için kanını döken tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum”

Milletvekili Uzer’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahmet Uzer, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 98. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade ederek, “Tarih boyunca karşılaştığı bütün engelleri birlik ve beraberlik içinde, kararlı duruşuyla aşan aziz milletimiz bugün de istiklalimizi tehdit eden dış güçler ve onların içerideki uzantıları olan şer odaklarına aynı kararlılıkla cevap vermekten asla çekinmemiştir. 26 Ağustos 1922’den başlayıp 30 Ağustos’ta sonuçlanan Büyük Taarruz, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, ayağa kalkışının ve geleceğine sahip çıkışının bir destanı olmuştur. Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin timsali olan 30 Ağustos zaferi tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Tarihte yeniden ve daha güçlü bir biçimde yer almamızı sağlayan Kurtuluş Savaşı, ulusumuzun bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan tutkusunu simgeleyen eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır” dedi.

(GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Büyük Taarruzun yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

GAHİB’den Kutlama mesajı

Birinci Dünya Savaşı sonrası emperyalist devletlerin Anadolu’yu kendi aralarında paylaşarak işgal ettiğini hatırlatan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, “Milletimizin en büyük karakterlerinden birisi de vatan, bayrak ve ezan sevgisidir. Tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamış olan milletimizin vatanı, bayrağı ve ezanı için başlattığı Kurtuluş Savaşının en önemli aşaması olan Büyük Taarruzun zaferle sonuçlanması ile yurdumuz düşmanlardan temizlendi” dedi.

Türk milletinin 98. yıl önce dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığını ifade eden Başkan Ahmet Kaplan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında gerçekleştirilen Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşından Cumhuriyete giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından biridir. Büyük Taarruzla birlikte yurdumuz düşmanlardan temizlenmiş, Kurtuluş Savaşı başarı ile sonuçlanmıştır. Büyük Taarruzun yıldönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramını coşku ile kutlarken, bizlere bu cennet vatanı miras bırakan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” şeklinde konuştu.

GTO Başkanları Yıldırım ve Teymur

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 1. Dünya Savaşı ve sonrasında Türk milleti üzerinde oynanan oyunların Büyük Taarruz zaferiyle bozulduğunu, bağımsızlık uğruna verilen emsalsiz mücadelenin de 30 Ağustos Zafer Bayramı ile taçlandırıldığını söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın nesiller boyu Türk milleti tarafından kutlanacağını ve can pahasına verilen bağımsızlık mücadelesinin ebediyen unutulmayacağını vurgulayan Başkanlar açıklamalarına şöyle devam etti: “Dünya sahnesinde binlerce yıldır güçlü bir şekilde var olan milletimiz bulunduğu coğrafyanın, yaşadığı bu eşsiz toprakların bedelini her zaman fazlasıyla ödemiştir. Yüz binlerce kahraman şehidimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklara göz dikenler en büyük dersi Kurtuluş Savaşı’mızda ve akabinde 26 Ağustos 1922’de başlayıp 30 Ağustos 1922’de Türk milletinin kesin zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz’da almıştır. 30 Ağustos: tüm dünyaya bağımsızlık haykırışımızdır. Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağının belgesi, ilelebet var olacağımızın ispatıdır. Maalesef o günkü Türk düşmanlığı bugün de devam etmekte, geçen yüz yılda yaşananlar unutulmaktadır. Yüce Türk milleti o gün olduğu gibi bugün de tam bağımsız Türkiye uğrunda önüne çıkacak her türlü engeli bertaraf etme azmi ve ferasetine sahiptir. 30 Ağustos Zafer Bayramı da bunun en güzel hatırlatıcısı, milletimizi ortak paydada buluşturacak yegâne günüdür. Bugünü nesiller boyu kutlayacak ve geçmişte bize reva görülenlere başkaldırışımızı; genci yaşlısı, kadını erkeğiyle verdiğimiz destansı mücadeleyi asla unutmayacağız. O günleri unutmayacağımızı ve hafızalarımızdan silmeyeceğimizi bütün dünya bilmelidir. Bilmelidir ki; sulh içinde, barış ve kardeşlik iklimiyle yaşansın, hak ve hukuk gözetilsin. Bu düşüncelerle, destansı mücadelemizin büyük lideri Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’mızda canlarını feda eden bütün kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, şehrimizin ve değerli üyelerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.”

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "30 Ağustos, askeri bir zafer olmanın ötesinde, Atatürk’ün ’Kimsesizlerin Kimsesi’ olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından birisidir” dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü için bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kileci mesajında, “Şanlı tarihimizin mihenk taşları arasında yer alan ve bir milletin esaretten ebedi bağımsızlığa kavuşmasında en önemli dönüm noktası olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 98. yıl dönümünü birlikte coşkuyla kutlayacağız. Bu zafer, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun önünü açan en önemli zaferlerden birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da milletimizin kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olan 30 Ağustos, askeri bir zafer olmanın ötesinde, Atatürk’ün ’Kimsesizlerin Kimsesi’ olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından biridir. Tarihinin her döneminde hür olan Türk Milletinin yazdığı özgürlük destanlardan biri olan 30 Ağustos Zaferi ile, işgalci Yunan birlikleri İzmir’de denize dökülmüş, işgalden arındırılmış Türk topraklarının üzerinde yükselecek Cumhuriyetin temelleri sağlamlaştırılmıştır. 30 Ağustos aynı zamanda; vatanın birlik ve bütünlüğü ile milletin geleceği tehlikeye girdiğinde, Türk Milletinin gösterdiği azim ve kararlılığın da bir tezahürüdür. 30 Ağustos Zaferi’ne giden yolda Başkomutanlık yapan ve büyük dehasıyla ülkemizin geleceğini aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Başkan Çıkmaz’dan 30 Ağustos mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922 Cumartesi günü başlayan Büyük Taarruzun, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da ulaşılan zaferle tamamlandığını belirten Başkan Çıkmaz, mesajında şöyle dedi:

“Türk milletinin tarihi şanlı kahramanlıklarla doludur. Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu yurdumuzu işgal eden düşman kuvvetlerinin topraklarımızdan temizlenmesi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında başlatılan Büyük Taarruz da tarihimizdeki en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinen Büyük Taarruz ile vatanımız düşmanlardan kurtarılarak, tarihte eşine ender rastlanılacak bir destana imza atılmıştır. Bu zaferle birlikte milletimiz bağımsız ve özgür yaşama iradesini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Milletimizin geçmişte olduğu gibi bugün de vatanımıza ve bayrağımıza yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmek için her türlü fedakarlığı yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı büyük bir coşku ve gururla kutlarken, Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez rahmet ve minnetle anıyoruz."

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emri ile ulusumuz ve kahraman ordumuzun bütünleşerek kazandığı tarihi zaferin milletimiz için dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Adnan Ünverdi, bu özel günün tarihimizde çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, “30 Ağustos Zaferi ebediyen unutulmayacak şanlı bir destandır. Milletimiz Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zorluklara ve yokluklara rağmen tüm dünyaya örnek olacak bir mücadele vermiştir. 26 Ağustos 1071’de Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nden asırlar sonra 30 Ağustos 1922’de kazanılan bu zafer Anadolu’yu bizlere ebedi yurt olarak kazandırmış, Cumhuriyet’imizin kuruluşuna giden yolu açmıştır” ifadelerini kullandı.

Geçmişten günümüze Türk Milleti’nin bağımsızlığını ve özgürlüğünü her şeyin üstünde tuttuğunu belirten Adnan Ünverdi, mesajında şu görüşlere yer verdi: “30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin büyük fedakârlıklarla verdiği istiklal mücadelesini, vatanseverlik ve kahramanlıklarla bütün dünyaya haykırdığı, önemli bir askeri başarı olmasının yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin bir göstergesi olarak tarih sayfalarına altın harflerle yazılmıştır. Bu gurur günü kudret ve kahramanlığın bir göstergesi olmakla kalmamış, birlik ve beraberliğimizin ne kadar büyük ve sarsılmaz olduğunu da dünyaya göstermiştir. Bundan sonra da atalarımızın mirası cennet vatanımızda aynı ruh ve heyecanla bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımız göklerde dalgalanmaya devam edecektir. Bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum.”

GTB Başkanları, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Dumlupınar’da kazanılan büyük zaferin tarihe altın harflerle nakşedilmiş bir kahramanlık destanı olduğunu kaydeden GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında 98 yıl önce Dumlupınar’da kazanılan büyük zafer, istiklal harbinin son taarruz harekâtı olmuştur. Kurtuluş savaşının askeri safhasının tamamlanıp, diplomatik mücadele döneminin başladığı 30 Ağustos aynı zamanda bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerini de sağlamlaştırmıştır.

Ata topraklarından koparılarak, tarih sayfasından silinmek istenen asil bir milletin, istiklali ve istikbali uğruna yedi düvele karşı verdiği bu kutlu mücadele, dünya devletlerine şu mesajı bir kez daha vermiştir. ‘Yüreği vatan, millet sevdasıyla yanan, esaret altında yaşamaktansa ölmeyi yeğleyen necip bir milleti bağımsızlık yolunda hiçbir güç alı koyamaz.’ Kahraman ecdadımızın vatan toprakları uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüdüğü bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda işgal atında zulme uğrayan mazlum ve mağdur milletler içinde kurtuluş yolunda bir ilham kaynağı olmuştur. Anadolu’da 1071’de Malazgirt Zaferi ile başlattığı kutlu yürüyüşünü, 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Büyük Taarruzla sürdüren şanlı ecdadımızın bizlere canları ve kanları pahasına emanet ettiği cennet vatanımızı korumak, yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesine taşımak hepimizin ortak görevidir. Atalarımızın 98 yıl önce türlü zorluklar ve yokluklar içerisinde elde ettiği kutlu zaferin gururunu bugün ilk günkü heyecan ve ruhla yaşıyoruz. Tüm bu duygular içerisinde 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu zaferi armağan eden istiklal mücadelemizin yiğit kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz.”

Fadıloğlu’nun Zafer Bayramı mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin; kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle topyekun verilen onurlu bir mücadele olduğunu vurguladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren, milletimizin bağımsızlık inancını, hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiği Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 98. yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış; milletimiz, hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama hakkına sahip olmuştur. Anadolu insanımızın kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle topyekun verdiği onurlu bir mücadelenin eseri olan bu büyük zafer, ulusumuzun kudret ve kahramanlığının bir göstergesi olmakla kalmamış, birlik ve beraberliğimizin ne kadar büyük ve sarsılmaz olduğunu da ortaya koymuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükranla yad ediyorum.”

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98.yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

GAGİAD Başkanı Koçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yayınladığı mesajında, “Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen, büyük bir zaferle sonuçlanmış 30 Ağustos Zaferi’nin 98.’ncü yıldönümünü milli birlik ve beraberliğimiz içerisinde büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi çok zorlu koşullarda esarete boyun eğmeyen bir milletin yüksek iradesi, vatanseverliği, imanı ve kahramanlığı ile kazanılmış şerefli bir zafer olup, Türk Milleti bağımsızlığı için ne kadar kararlı ve iradeli olduğunu tüm dünyada gözler önüne sermiştir. Bizler her zaman olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizi koruyor, atalarımızın bize emaneti olan Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa etmek için çalışıyor ve hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Tarih boyunca, hiçbir güce boyun eğmemiş bir millet olarak, aynı cesareti ve kararlılığı sürdüreceğimize inanıyorum. Ulu Önder Atatürk’ün pek çok kez dile getirdiği gibi; “Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir. Başarı ise, “Başaracağım” diye başlayarak sonunda “Başardım” diyebilenindir” sözlerinden yola çıkarak atalarımızın zaferlerini biz yaptığımız işlerle taçlandırıp her zaman önemli başarılara imza atacağız” dedi.

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Türk tarihinin şanlı zaferlerinden biri olduğunu dile getiren Cihan Koçer, “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığında başlayan ve 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi tarihimizin altın sayfalarında yerini almıştır. Elde ettiğimiz bu zafer Cumhuriyetimizin fitilini ateşlemiş, ülkemizin bağımsız ve demokratik geleceğinin meşalesi olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden ve bu toprakları bizlere vatan kılan bütün kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

GGC Başkanı İbrahim Ay

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, 30 Ağustos’un sadece askeri bir başarı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, bu büyük şanlı zaferin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini aldığını söyledi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Ay, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi’nin, Türk milletinin yazdığı eşsiz kahramanlık destanlarından birisi olduğunu söyledi.

30 Ağustos’un, Kurtuluş Mücadelesi’nin taçlandığı bir büyük zafer olduğuna dikkati çeken Ay,"Kahraman ordumuz ve milletimiz, 30 Ağustos Zaferi ile her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızı parçalamak isteyenlere hak ettikleri cevabı en iyi şekilde vermiş, bir kez daha tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922’de kazanılan bu zaferle Anadolu’nun ebedi Türk yurdu tescillenmiş, tüm dünyaya duyurulmuştur. Bu zaferle birlikte, ülkemiz sadece askeri bir savaşı kazanmakla kalmamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin de temelleri atılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, tarihi şanlı destanlarla dolu Türk Milleti olarak, 30 Ağustos 1922’de elde ettiğimiz bu büyük zaferin 98. yıldönümünü bir kez daha gururla kutluyor bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. M. Hanifi Aslan

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. M. Hanifi Aslan mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramının milli mücadele sürecindeki en büyük adımlarından biri olduğunu vurgulayarak, "26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, milletimizin destansı ve amansız mücadeleleriyle 30 Ağustos 1922’de zafere taşınmıştır. 30 Ağustos 1922, milletimizin ve hayatını vatan uğruna feda eden kahramanlarımızın emperyalizme karşı cesaretinin ve bağımsızlığı hak ettiğinin tarihi bir belgesidir. Tarihte benzer örnekleri olduğu gibi, 30 Ağustos Zafer, milletimizin bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunun en açık göstergesidir. Ülkemizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımlarından biri olan Büyük Taarruz Zaferinin 98. Yıldönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı Zaferin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.”

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü ile ilgili bir kutlama mesajı yayımlayarak, ‘’ 30 Ağustos; 1922’de Dumlupınar’da vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğinin, esarete boyun eğmeden zafere ulaşılabileceğinin en büyük ispatı niteliğindedir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, aziz milletimizin dünya tarihine armağan ettiği, her safhası mücadele ve vatanseverlik duygularıyla bezenmiş en büyük kahramanlık destanıdır. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında mihenk taşlarından biri olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı yer almaktadır. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, Cumhuriyet’in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah ve dava arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın isimsiz tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum’’ diye konuştu.