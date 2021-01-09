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Gaziantep protokolünden 10 Ocak kutlaması

Gaziantep milletvekilleri ve Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, yayımladığı mesaj ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

GAZİANTEP 09.01.2021, 16:57
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Gaziantep protokolünden 10 Ocak kutlaması

Gaziantep milletvekilleri ve Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, yayımladığı mesaj ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat koçer, kutlama mesajında, "Hızla gelişen teknoloji ve kitle iletişim araçları ile birlikte kapsamı ve etkinliği her geçen gün daha da artan basınımız; haber verme, bilgilendirme, eğitme, kamuoyunun haber alması gibi birçok işleve sahiptir. Haber toplayarak, yazı yazarak veya farklı bir biçimde katkı sunarak gazetenin hazırlanmasında emeği olan gazetecilerim, halka doğru ve dürüst haber iletmek ve bunları objektif olarak yansıtmak adına yaptıkları çalışmalar önemlidir. Bu nedenle basın kuruluşlarında emek veren tüm gazetecilerimizin üzerlerindeki bu büyük sorumluluk bilinciyle çalıştıklarına yürekten inanıyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise mesajında, "AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Milletvekili Uzer mesajında,Gazetecilik mesleğinin ve gazetecilerin demokrasinin yapı taşlarından olduğunu belirterek, "Gazeteciler, fedakârca kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekte, olayları tarafsız bir şekilde halkımıza aktararak, vatandaşlarımızın en doğal hakkı olan, zamanında, doğru ve eksiksiz bilgiyi sağlamaktadırlar. Gazetecilerimiz, demokrasimizin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde de önemli bir görevi üstleniyorlar.Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan yerel ve ulusal medya kuruluşlarımız, sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdürmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete irtihal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

TBMM İdare Amiri AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in mesajında ise, "Gazetecilik hayatın her alanında, bilgiye ulaşıp sunmaya çalışırken, toplum hayatı açısından üstlendiği işlevle tüm kesimlerin sesi olma ve taleplerini duyurma konusunda önemli bir misyonu da yerine getirmektedir. Etik gazeteciliğin temel ilkelerinden; doğruluk, bağımsızlık, tarafsızlık, insanlık ve sorumluluk ilkelerini benimseyen gazetecilik anlayışı sadece basınımızı değil ülkemizin gelişen demokrasisini de güçlendirecektir. Günümüzde gazetecilik, dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla geçmiş yıllara oranla daha geniş bir görüntüleme oranına ulaşmıştır. Güvenilir kaynaklardan aldığı bilgileri tarafsız ve doğru bir şekilde rapor etme sorumluluğu olan gazetecilerin, olayları tüm taraflarıyla kamuoyu ile paylaşması toplumu daha da güçlendirecek

ve geliştirecektir. Toplumun sesi, nefesi olan, çözüm odaklı, topluma karşı gazetecilik sorumluluklarını özgür ve ilkeli bir şekilde yerine getirmek adına gösterdiği üstün gayret ve onurlu hizmet mücadelesi veren gazetecilerimizi takdirle izliyor ve gönülden destekliyorum. Gerek medyadan sorumlu TBMM İdare Amiri gerekse köşe yazan biri olarak TBMM’de birlikte çalıştığımız ve ülkemizdeki tüm gazeteci kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, erdemli ve ilkeli gazetecilik serüvenlerinde başarı ve heyecan dolu seneler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in mesajında, "Demokratik toplumun en temel dinamiklerinden biri olan zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, her zaman ve her yerde büyük bir özveri ile çalışan, vatandaşların gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkını sağlayan, ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışını başarıyla yerine getiren vefakâr gazetecilerimizin, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü teşkilatım adına kutluyorum.Bu vesile ile görevini yaparken hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anıyor, görevleri başındaki basın camiasının güzide mensuplarına başarılar diliyorum" denildi.
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