Gaziantep protokolünden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Gaziantep protokolü yayımladığı mesaj ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Mehmet Erdoğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Toplumun haber alma, haberdar olma, bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi yönünde gece gündüz demeden her türlü ağır şartlar altında haber ve bilgileri objektif olarak kamu yararına yönlendirilmesi gibi önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bugün Türkiye en yeni iletişim teknolojileri, sosyal medya, internet gazeteciliği konularında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Kişilerin her türlü sorunlarını dile getirmelerine ve ülke gündemine ilişkin görüşlerini duyurmalarına imkan sağlamakta olup, dünyanın dört bir yanından bizlere ulaştırdıkları haberler ile o insanların sevinçlerine ve hüzünlerine bizleri de ortak etmektedirler. Çalışan gazetecilerimizin rahat çalışma koşullarına sahip, emeğinin hakkını alabildiği, kendini geliştirebildiği bir basın ortamına kavuşmaları en büyük dileğimdir. Bu düşünceler ile Değerli Basın Çalışanlarının “Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın çalışanlarını, basın şehitlerini rahmetli yad ediyor, tüm basın çalışanlarımıza selamlarımı ve başarı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer’in yayımladığı mesajda, "Gazeteciler, yıpratıcı ve çetin koşullara rağmen üstün bir çabayla topluma hizmet etmektedirler. Bununla birlikte gazetecilik mesleği, fedakârlık isteyen önemli bir meslektir. Ulusal, yerel medyada çalışarak veya başka platformlarda gazetecilik mesleğini görev edinmiş basın çalışanları, toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Aynı zamanda demokrasimizin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde önemli bir görevi üstleniyorlar. 15 Temmuz’da hem ulusal hem de yerel basının, milletin yanında durduğunu ifade eden Uzer, “Basın yayın kuruluşlarımızın ve çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiklerine olan inancım tam. Türk basını, 15 Temmuz’da olduğu gibi ülkemize ve milletimize dönük oynanan kötü niyetli her oyunun karşısında tavrını ortaya koyup, gerçekleri milletimize duyurmaya devam edecektir. Zamanından ve ailesinden fedakarlıkta bulunarak bu kutsal görevi yerine getiren ve toplumun sesi olan değerli basın çalışanlarının bu anlamlı günlerini kutluyor, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan’ın kutlama mesajında ise, “Günümüzde toplumların aydınlanmasında ve reaksiyon göstermesinde önemli bir rol üstlenen basın, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır. Bu sebeple, hızlı, anlaşılır, tek taraflı olmayan ve gerçekçi haber anlayışına sahip olarak görev yapan basın mensuplarımızın da çalışmaları takdire şayandır. Özellikle Gazi şehrimizde görev yapan basın mensuplarının da görev alma sorumluluğunda ve ahlaki değerler çevresinde haber ulaştırma düsturlarında hassas olduklarını görmek bizleri çok mutlu etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden, milletin vicdanının sesi olma bilinciyle çalışan, değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aynı zamanda hayata veda eden basın mensuplarımızı da rahmetle yad ediyorum” ifadeleri yer aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise mesajında, “Basın ve ifade özgürlüğünün, halkımızın haber alma hakkıyla birlikte geliştiği ortamlarda, medya organlarının vatandaşlarımıza tüm gelişmeleri doğru aktarması, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Haber işi tıpkı bir cephe işi gibi; bilgili, tecrübeli, detaycı, inançlı, dürüst, işine sadık olmayı gerektiriyor. Bu yüzden gazetecilik, bir tanıklık mecrasıdır. Sizler, iyinin, kötünün, yanlışın olduğu kadar güzelin, doğrunun ve emeğin de tanığısınız. Gazetecilerimiz toplumların şahididir. Gazeteci, haberinin ulaştığı her coğrafyada sesini duyuran, etkilerini sürdüren, karşılığını bulan özel bir mesleğin mensubudur. Yerelden ulusala, uluslararasına, çok sayıda önemli organizasyona, güven içerisinde ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Gaziantep’te, tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarının çok önemli rolü ve katkıları bulunmaktadır. Gazetecilik zor bir meslek. Zaman, mekan tanımayan, büyük özveri ve fedakarlık isteyen, yeri geldiğinde sevdiklerinizden, ailenizden çalan meşakkatli ve yıpratıcı bir meslek. Bu mesleğin erbapları her türlü saygıyı ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle görevi başında hayatını kaybeden, mesleğe yıllarını verip ebediyete intikal eden basın emekçilerimizi rahmetle anıyor, bugün haber peşinde koşan tüm gazetecilerimizin de gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mesajında, "Her şartta görevleri peşinde koşan gazeteciler, her türlü yıpranma ile karşı karşıya kalmaktadır. Ülkemizde, 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 sayılı yasa ile gazetecilerin sorunlarına, çözüm bulunmak istenmiştir. Bu yasanın önemini kamuoyuna mal etmek isteyen gazetecilerimiz, her 10 Ocak’ı ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlamaktadırlar. Gaziantep’te görev yapan gazeteci, basın mensubu arkadaşlarım şehrimizin sorunları ile yakından ilgilenip, sorunların çözümüne önemli katkılar vererek, bizlere yardımcı olan, bir çalışma anlayışı içindedirler. Kendilerine bu olumlu ve fedakar çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak bizler de vatandaşlarımızın ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde haber alma hakkına katkı sunmaya devam etmekte kararlıyız. Gazetecilerin çalışma şartlarının tüm Türkiye’de daha da iyileştirilmesi ve özgürlüklerinin evrensel standartlara kavuşturulması, kuşkusuz medyamıza güç kazandıracaktır. Çünkü basın milletin müşterek sesidir. Vatandaşın bilgi edinme özgürlüğünü yasal sınırlar içinde sonuna kadar sunan, ekonomik ve sosyal sorunları cesaretle irdeleyen, basın meslek ilkelerine uyarak görev yapan bütün basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor, aile bireyleri ile birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun mesajında ise, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 4 Ocak 1961 tarihinde kabul edilen, 212 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinde ‘Bu Kanunun şümulüne giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir’ tanımlaması yer almaktadır. Basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan söz konusu kanunu Resmî Gazete ’de yayımlandığı 10 Ocak 1961 tarihi ise her yıl aynı gün ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaya başlanmıştır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Türkiye’ye özgü bir gündür. Gazetecilik, halkımızın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli çok bir meslektir. Bu mesleği icra etmekte olan gazeteci arkadaşlarımız da ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında medya, hayati bir önem taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Basının, başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki gazetecilerimiz, sahip oldukları sorumluluk ile ilimizin ve ülkemizin; ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için olumlu rol üstlenmeye devam edecektir. Milli mücadele yıllarında Türk basını, milli birliğin ve beraberliğin sağlanmasında, düşman işgaline karşı ülkenin sesi olmuştur. Haberleri doğru ve tarafsız bir şekilde ortaya koyan basınımızın, toplumun bilgilenmesinde, bilinçlenmesinde, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli payı bulunmaktadır. Basınımız; 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, milletimizin doğru ve hızlı bir şekilde haber almasını sağlayarak demokrasiye, birlik ve dirliğimize sahip çıkmış, üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiş ve darbe girişiminin başarısız olmasında da büyük rol üstlenmiştir. Gazetecilik mesleğine gönül vermiş tüm emekçi gazetecilerimize; sağlık, huzur ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı diliyorum. Ebediyete irtihal eden kıymetli gazetecilerimizi rahmetle anıyorum. Kamuoyu yararına fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü gönülden kutluyorum" denildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından olan Türk basınının bu çok özel gününü kutluyorum. Günümüz koşullarında dijitalleşen dünya ile beraber geleneksel gazeteciliğin de boyut değiştirdiğini kaydeden Ahmet Fikret Kileci "Biliyorsunuz gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar kazandıran 212 Sayılı Yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesi ile beraber ülkemizde her yıl 10 Ocak, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanıyor. Tarafsız, özgür, ilkeli ve Basın Ahlak Yasası’na uyan bir medya; bir toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardandır. Dördüncü kuvvet olarak saydığımız basından aldığı güç sayesinde demokratik hayatı sağlam zeminlere oturtmak için çalışan gazetecilerimiz ve kalemleriyle hayat verdiği haberler bizler için çok büyük anlamlar taşımaktadır. Geleneksel gazetecilik acaba çağımıza ayak uyduramayacak mı derken, bugün dijitalleşen dünya ile birlikte gazeteciliğin gelmiş olduğu önemli yeri görebiliyoruz. Sürdürülebilirliği her alanda konuştuğumuz bu çağda, aslında dijital gazeteciliği desteklediğimi söyleyebilirim. Geleneksel gazetecilik her zaman bizler için ayrı bir yerde olsa da dijital gazeteciliğin sağladığı avantajları göz ardı etmemek gerekir. Mesai saati gözetilmeden icra edilen bu meslek, yüklenmiş olduğu fedakarlıklarla beraber hayatımızın önemli bir parçası hâline gelmiştir. Öncelikle, ilk basın şehidimiz olan Hasan Fehmi Bey’i ve tüm basın şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Mesleğinin gereğini gece-gündüz demeden; araştıran, soruşturan ve sürekli haber kaynaklarının peşinde olan tüm ilkeli, tarafsız ve fedakâr gazetecilerimizin ve basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Son olarak ise kalemini; bilgi ve etiğin gölgesinde tutan, gücünü Cumhuriyet ve demokrasiden alan, Atatürk’ün ilkelerini kendine kılavuz eden tüm gazetecilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise mesajında, "Günümüz iletişim çağında basın mensuplarının sorumlulukları artmıştır. Gelişen teknoloji karşısında anlık bilginin yayıldığı bir süreçte basın mensuplarımız doğru ve tarafsız habere ulaşılmasında önemli bir görevi yerine getirerek kamuoyunu doğru haberle buluşturmaktadır. Bugün farklı mecralarda yanıltıcı nitelikte ve toplumsal sorunlara neden olabilecek paylaşımlar karşısında basın mensuplarımızın teyit edilebilir bir kaynak olarak sunmuş oldukları bilgiler kritik öneme sahiptir. Mesai kavramı olmaksızın gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla çalışan basın mensuplarımızın mücadelesi ilerlememiz ve aydınlık yarınlara ulaşmamızda çok değerlidir ve takdire şayandır. Bu doğrultuda sanayimizin gelişmesi, ihracatın ve istihdamımızı artırarak şehrimiz ve ülkemizin kalkınıp büyümesi hedefiyle yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızın kamuoyuna duyurulmasını sağlayan ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Basın meslek ilkeleri çerçevesinde meslek aşkıyla çalışarak toplumun gören gözü, işiten kulağı olan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Yerel ve ulusal basınımızın kıymetli çalışanlarına, temsilcilerine ve yöneticilerine esenlik ve başarı diliyor, ebediyete irtihal etmiş gazetecilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.