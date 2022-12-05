Gaziantep OSB’de talep toplama süreci başladı

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsis talebi toplama süreci başladı.

Sektörün modern koşullarda üretim yapmasını sağlamak hedefiyle hızlı bir süreç yürüttüklerini kaydeden Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, nisan ayında tüzel kişilik kazanan bölgenin imar planlarının da tamamlanma aşamasına gelmesiyle birlikte talep toplanmaya başladıklarını kaydetti. Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB’ye, ayakkabı, terlik ve yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların başvuruda bulunabileceğini belirten Ali Özpolat, başvuru süreci hakkında şu bilgileri verdi: “Oğuzeli ilçesinde kurulan OSB’mizde 138 parselin tahsisi için talep toplanacak ve başvurular en az 3 bin metrekare sanayi parseli için yapılacak. Başvurular, Gaziantep Sanayi Odası üçüncü katında bulunan, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Bölgesi Temsilciliği’ne şahsen gerçekleştirilecek.”

Talep toplama değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra arsa tahsisine başlanılacağını dile getiren Özpolat, amaçlarının sektörü bir araya toplayarak, daha iyi koşullarda, gelişmeye açık ve rekabetçi hale getirmek olduğunu belirtti. Özpolat, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi OSB için yeşil OSB fizibilite raporunu da kamuoyu ile paylaştıklarını ve bu bölgenin kuruluşundan itibaren yeşil üretime uygun örnek bir OSB olacağının altını çizdi.

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB’nin hem bölge hem de ülkemiz ayakkabı v terlik sektörüne büyük bir atılım sağlayacağını belirten Ali Özpolat, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Biz burada sektörü geleceğe taşıyacak döngüsel ekonomi ekosistemine uygun, çevreci, yeşil üretim gereksinimlerinin sağlandığı, sürdürülebilir, markalaşma, moda, tasarım hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz, teknoloji altyapısına sahip, yüksek katma değerli ürünler üreten, simbiyoz ve kümelenme çalışmalarına örnek teşkil edecek bir OSB oluşturmak için çalışıyoruz. Özveriyle yürütülen proje çerçevesinde gelinen nokta memnuniyet verici ve süreç açısından önemli bir kilometre taşıdır. Bu sürece destek vererek çalışmaların bu aşamaya gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.”