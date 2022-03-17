Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten Çanakkale Zaferi mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Şimşek mesajında, Çanakkale Zaferi’nin, tarihten silinmek istenen bir milletin her türlü imkansızlığa rağmen vatanını ve bağımsızlığını korumak için verdiği mücadelenin destanı olduğunu belirterek, "Tarihte eşine ender rastlanılabilecek bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Bugün üzerinde yaşadığımız bu aziz topraklar, bağımsızlığını ve hürriyetini kaybetmektense şehit olmayı tercih eden atalarımızın bizlere en büyük emanetidir. Bizlere düşen en büyük görev, atalarımızın bu emanetine sahip çıkarak, her karışı şehit kanları ile sulanmış vatan topraklarını gelecek nesillere daha güvenli, daha müreffeh bir şekilde aktarmaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur’ şeklindeki sözleri yüce milletimizin vatan ve bayrak sevgisinin, hürriyet ve bağımsızlık aşkının ölümsüz anıtıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferinin yıldönümünü coşku ile kutlarken, başta Atatürk olmak üzere, vatan için canlarını kaybeden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.