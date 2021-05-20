Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve online ortamda kitap okuma fırsatı sunan “Gaziantep Okuyor” mobil uygulaması vatandaşlardan tam not aldı.

Teknolojinin hızlı gelişmesi ve yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını sürecinde insanların günlük yaşamlarındaki bazı alışkanlıklarının değişmesi, kütüphanelerin tedbir amacıyla kapatılması nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Kitap okuma alışkanlığının da genç kuşaklara kazandırılması amacını barındıran, hayata geçirilip kısa sürede Gazi şehirlilerin beğenisini toplayan “Gaziantep Okuyor” mobil uygulaması ile 27 bin elektronik kitaba cep telefonu, tablet ve web tarayıcılarından erişilebiliyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen, şu ana kadar 42 bin 344 kullanıcı cep telefonu ve tabletinden, web üzerinde ise 2 bin 015 kullanıcı aktif üye olarak kullanırken 2 milyon 573 bin 664 sayfa online okuma ve kaydetme gerçekleşti. Uygulamada vatandaşlar toplamda 8 bin

677 saat okuma yaptı.

Uygulama edebiyat, sanat, bilim, sosyoloji ile birçok çocuk kitabını içerisinde barındırırken TÜBİTAK ve Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan anlaşma neticesinde TÜBİTAK popüler bilim yayınlarından Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin tüm geçmiş sayıları sisteme eklendi. Sadece ad-soyad ve TC numarası ile giriş yaparak ücretsiz olarak tüm e-kitaplara erişmek mümkün olduğu uygulamada kullanıcın kendi kitaplığını oluşturarak okumalarına kaldığı yerden devam edip takip etme şansı sunuluyor.

Gazi şehirliler uygulamayı çok sevdi

Büyükşehir Belediyesi’nin “Gaziantep Okuyor” mobil uygulamasını pandemi döneminde kütüphanelere gidilemediğinden uygulama ile sürekli bütün kitapları yanında bulundurma fırsatı sunduğunu ve kitap türlerinin çeşitliliği sayesinde bulamadıkları kitapların uygulamada bulduklarını söyleyen Gazi şehirliler, salgın döneminde daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde kitaplara eriştiklerini, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.