Gaziantep Ocak ayı itibarıyla en fazla ihracat yapan 5. il oldu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ocak ayında Gaziantep’ten önceki yılın aynı ayına yüzde 11,8 artışla 802 milyon 847 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Adnan Ünverdi, Gaziantep’in ocak ayında en fazla ihracat yapan 5. il olma başarısını gösterdiğini kaydetti. 2022 yılında rekor ihracat yapan Gaziantep’in 2023 yılına da ihracat artışıyla başladığını belirten Ünverdi, “Pandemi ve devam eden sorunlar karşısında büyük bir özveriyle çalışan sanayicilerimiz ülkemize moral olmaya devam ediyor. Bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Uluslararası ticarette yaşanan belirsizlikler karşısında bir taraftan zorluklarla mücadele ediyor bir taraftan da sanayimizin önünü açacak adımlar atıyoruz” diyen Ünverdi, küresel ticaretteki daralmaya dikkati çekerek, “En büyük pazarımız olan AB ve ABD başta olmak üzere dünyada yaşanan talep daralması karşısında daha rekabetçi olabilmemiz için üretim maliyetlerimizi azaltmak, bu doğrultuda enflasyona dayalı olarak yüksek seyreden üretici fiyat endeksini düşürmek zorundayız” diye konuştu.

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında, Gaziantep Sanayi Odası olarak kent sanayisi ve ihracatının gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Ünverdi, açıklamasını şu cümlelerle tamamladı: “Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir bir sanayi için üyelerimiz ve firmalarımızın ileri teknolojiye adapte olmaları, Sanayi 4.0 ve dijitalleşmeyi gerçekleştirmeleri, yüksek katma değerli ve AB Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun olarak yeşil üretimle daha rekabetçi bir yapıya bürünmeleri, kentimizin kilogram ihracat birim değerlerini artırmak, yeni pazarlara ulaşmak ve mevcut pazarlardaki payımızı daha yukarılara taşımak, yeni organize sanayi bölgeleri ile yatırım ve istihdam imkanlarını genişletmek hedefiyle projelerimizi sürdüreceğiz.”