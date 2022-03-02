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Gaziantep mutfağının mirası kitaplaştırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar Koordinatörü Şef Doğa Çitçi’nin hazırladığı “Mahmil-Gaziantep Mutfağının Saygın Mirası” başlıklı kitap yayımlandı.

GAZİANTEP 02.03.2022, 11:22
Gaziantep mutfağının mirası kitaplaştırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar Koordinatörü Şef Doğa Çitçi’nin hazırladığı “Mahmil-Gaziantep Mutfağının Saygın Mirası” başlıklı kitap yayımlandı.

GBB iştiraklerinden Gazikültür A.Ş, Gaziantep’in gastronomi tarihini geleceğe taşımak için Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar Koordinatörü Şef Doğa Çitçi’nin hazırladığı “Mahmil - Gaziantep Mutfağının Saygın Mirası” adlı çalışmayı okuyucuyla buluşturdu. Çalışma, Gaziantep mutfağının geleneksel dokusunun günümüze nasıl taşındığını anlatırken, mutfağın dünya mutfağındaki yerine de vurgu yaparak lezzet çeşitliliği ve saygın mirası zengin görsellerle ortaya koyuyor. Kitaptaki tarifler ise bu görsellerle destekleniyor. Geniş lezzet yelpazesine sahip Gaziantep mutfağından beslenen Mahmil kitabında öncelikli olarak Gaziantep yöresel ürünleri tanıtılırken, ilerleyen sayfalarda Gaziantep mutfağına özgü tarifler en çok tercih edildikleri mevsimlere göre sınıflandırılarak veriliyor. Toplamda 568 sayfadan oluşan kitap, Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 25 Aralık Panorama Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür A.Ş.’nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuluyor.

Eski Antep evlerindeki tel dolaplar mahmil kitabına ilham kaynağı oldu

Gazikültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver’in koordinasyonunda meydana getirilen kitap hakkında konuşan Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, eski Antep evlerinde duvara gömülü halde bulunan tel dolaplara ‘mahmil’ denildiğini anlatarak, bir zamanlar yemeklerin ve gıda maddelerinin koruyucusu olarak görev yapan mahmilin, şimdilerde Antep mutfağını tescillemek ve sonraki kuşaklara aktarmak adına son derece kapsamlı hazırlanmış bir yemek kitabına ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Yakar, gastronomi Şehri Gaziantep’in yemek kültürü ve mirasını yansıtan “Mahmil”in Gazikültür etiketiyle okurlarıyla buluştuğunu kaydederek, “Gaziantep mutfağının köklü geçmişi ve bugüne yansıyan zengin çeşitliliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar Koordinatörü Şef Doğa Çitçi’nin deneyimli yorum ve sunumuyla kitaplaştı. Geçmişten itibaren Türk yaşam şeklinin, Türk beslenme alışkanlıklarının ve kültürel etkileşimlerin bir sonucu olarak Gaziantep mutfağı, sürekli zenginleşmiştir. Bu dinamik yapısıyla başta sağlık olmak üzere kullanılan et, sebze, meyve, yoğurt ve kışlık kurutulmuş malzemeleri ile yüzyıllar boyu süren lezzet birikimiyle günümüze kadar ulaşabilmiştir” dedi.

Gaziantep mutfağının Türkistan, Akdeniz ve Mezopotamya mutfaklarının tecrübelerinden oluşan bir bileşim olarak değerlendirebileceğini aktaran Yakar, “Gaziantep’in mutfağı; baharat, zeytinyağı, et ve tahıl çeşitleriyle birbirinden lezzetli geleneksel tatlar içeren 500 çeşide yaklaşan bir yemek yelpazesine sahiptir. Aynı şekilde kebaplarda meyveyi, yoğurtla eti ve sebzeyi, yörede yetişen otlarla bakliyatların buluşması sonucu yapılan çorba ve benzeri yemekler lezzet bakımından sıra dışı özellikler içermektedir” ifadelerini kullandı.

Yakar, bugün Gaziantep’te birçok medeniyetin ev sahipliğinde, çok uzun yıllar içinde örf ve adetleriyle, gelenek ve görenekleriyle şekillenen ve binlerce yıllık kültürden gelen kaybolmaya yüz tutmuş yemeklere yeniden nefes verildiğine dikkati çekti.

Var olan yemek kültürüne değişen koşullara bağlı olarak yenilerinin ilave edildiğini dile getiren Yakar, “Elbette kadim kültürün oluşturduğu yemekler kendini korurken, bunlara gönül verenlerin oluşturduğu yeni yemekler bu kültürün sürekliliğini yeni oluşturulanlarla devam ettirmektedir. Mahmil kitabı da bahsi geçen çabaların ürünü olarak vücut bulmuştur” diye konuştu.

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