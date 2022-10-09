Gaziantep mutfağını dünyaya tanıtacaklar

Gaziantep İpekyolu İnteract Kulübü üyeleri Alinazik ve Antep Peynirli İrmik Helvası ile Gaziantep yemeklerini dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

Gaziantep İpekyolu İnteract Kulübü 14-18 yaş arasındaki gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacı ile kurulan İnteract kulüpleri bu yıl kendilerinin yapacağı yemekler ve tarifleri ile Türkiye genelinde bir yemek kitabı hazırlamak için kolları sıvadı. Gaziantep İpekyolu İnteract Kulübü üyeleri bu proje için mutfağa girdi. Yemek yapmaları için MUSEM gençlere kapılarını açtı. Profesyonel bir mutfakta yemek yapmanın heyecanını yaşayan gençlerin ellerinden Alinazik ve Antep Peynirli İrmik Helvası daha da lezzetlendi.

“Mutfağını tanıtmış olacağız”

Gaziantep İpekyolu İnteract Kulübü Başkanı Narin Derin Ekinci proje ile ilgili, ’’Bu dönem interact kulüplerinin hazırladığı yemek kitabı için kulüp üyelerimiz ile Gaziantep yemeklerini yaparak gastronomi şehrinin farkını ortaya koymak istedik. Herkes bu yemekleri yemek için Gaziantep’e geliyor. Biz de özellikle kendi yemeklerimiz ile yer almak istedik. Yemekleri yapmak için bize kapılarını açan MUSEM’ e teşekkür ediyoruz. Çekimlerimize Emine Göğüş Mutfak Müzesi’nden başlayarak geçmişten günümüze Gaziantep Mutfağını tanıtmış olacağız. Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde İnteract kulüpleri ile paylaşmayı planladığımız tarifler ile Gaziantep adını gençlerle duyurmayı hedefliyoruz” dedi.