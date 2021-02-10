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Gaziantep Model Fabrika’da fragman eğitimleri başladı

Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nde (Model Fabrika) kurulum tamamlanarak fragman eğitimlerine başlandı.

GAZİANTEP 10.02.2021, 09:54
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Gaziantep Model Fabrika’da fragman eğitimleri başladı

Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nde (Model Fabrika) kurulum tamamlanarak fragman eğitimlerine başlandı.

Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden akademisyenlerin ve firmaların temsilcilerinin katılım sağladığı fragman eğitimlerinde temel hedefler, yalın üretim ilkeleri, israf türleri, model fabrika ile birlikte yalın dönüşüm süreci, endüstri 4.0, Türkiye’nin küresel değer zincirindeki konumu ve değişim psikolojileri gibi birçok konu üzerinde bilgilendirmeler yapılarak işletmelerin daha yetkin ve verimli bir ilerleme şekilde çalışmalarına katkıda bulunulacak. Model Fabrika’da ve eşleştirme yapılan firmalarla birlikte sahada uygulama aşamasının da yürütüleceği yalın yaklaşım esaslı Öğren-Dönüş Eğitici Eğitimi 4 ay sürecek. Eğitimlerin açılış toplantısında konuşan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak Model Fabrika’nın kent ve bölge sanayisi adına çok yararlı olacağına inandığını söyledi. Birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Küçükparmak, “El ele omuz omuza verdiğimi zaman başarılı olmak kaçınılmazdır. Sanayide ve ihracatta hedeflere ulaşabilmenin yolunun sadece kapasite artırımı ile olmaz. Bunun yanında üretimlerimize katma değeri mutlaka eklememiz gerekiyor. Günümüzde katma değerli ürün üretimi çok daha ön plana çıktı. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Firmaların Model Fabrika’dan azami derece yararlanması gerektiğine vurgu yapan Küçükparmak, “Model Fabrikamızdaki eğitimler için hali hazırda Kosgeb’in destekleri var. Firmalarımız bu desteklerinden faydalanabilirler. Ayrıca İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) da Model Fabrika’da verilecek eğitimlere destek sağlayacak. Bu konuda da işbirliği için de çalışmalar yürütüyoruz. İşletmeler Model Fabrika’yı ziyaret ederek eğitim modülleri ve verimlilik uygulamaları hakkında bilgi alabilecekler. Yalın üretim ve verimlik üzerine yapılacak eğitimlerle ilgili talepte bulunabilirsiniz. Günümüzde en önemli konuların başında yalın ve katma değerli ürün üretimi geliyor. Bunu sağlamanın yolu da verimli çalışmadan geçiyor. Model Fabrikamız bu noktada bölgemize hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından toplantıda ve eğitimlerde Model Fabrika’nın eğitim modülleri ve verilecek eğitimlerin içerikleri hakkında uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıya katılan akademisyenler ise fragman eğitiminden sonra eğiticilerin eğitimi ve firmalara yönelik dönüş eğitimlerin başladığını ifade ederek, Model Fabrika’nın eğitim ve uygulama imkanları ile çok değerli bir merkez haline geleceğini bu süreçte iş birliği içerisinde olacaklarını, akademisyenlerinin desteğinin bu süreçte önemli olduğunu belirttiler.

Model Fabrika

Türkiye’de Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi (Model Fabrika) kurulması amacını taşıyan proje kapsamındaki Gaziantep Model Fabrika; Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçirildi. Model Fabrika’da gerçek bir ürünün, üretim süreçleri üzerinden hazırlanan teorik ve uygulamalı müfredat ile enerji verimliliğinden liderliğe, süreç yönetiminden değişim psikolojisine toplam 22 farklı modül ile yalın üretim ve Endüstri 4.0 yolunda yaşanması gereken dönüşüm anlatılıyor. Bunun yanında üretimin her evresi işletmelerin karar vericilerine ve liderlerine uygulatarak deneyim sağlanıyor ve kendi işletmelerinde dönüşümü başlatmaları için yol gösterici oluyor.

Ürün olarak dijital market terazisi seçilen Gaziantep Model Fabrika‘da terazi üretiminde 3 farklı üretim teknolojisi kullanılıyor. Plastik enjeksiyon teknolojisi, talaşlı imalat teknolojisi ve sac işleme teknolojisi modüllerinin uygulandığı Gaziantep Model Fabrika Türkiye’nin en kapsamlı Model Fabrika’sıdır.

Model Fabrika bu teknolojiler ve üretim süreçleri üzerinden sektörlerden bağımsız her imalat sanayine hitap edecek uygulamalar ile dönüşümün başlangıç evresi olarak önce geleneksel üretim şartlarını, daha sonra yalın dönüşümün hayata geçirildiği yalın üretim şartlarını ve son olarak Endüstri 4.0 dijital unsurların entegre edildiği yalın dijital üretim sistemlerini deneyimletmektedir. Böylece işletmelerin dönüşümü başlatabilmeleri için bir yol haritası ve sistematik sunulmaktadır.
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