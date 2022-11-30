Gaziantep makine halıları Kenya’da görücüye çıktı

Yeni pazarlar arayışındaki Güneydoğulu halı ihracatçıları Afrika’nın en önemli pazarları arasında yer alan Kenya’da halı ithalatçılarıyla bir araya gelerek yenilikçi ürünlerini tanıttı. Kenya’nın başkenti Nairobi’de halı ithalatçılarıyla gerçekleştirilen buluşmada yenilikçi ürünlerini tanıtan halı ihracatçıları Kenyalı ithalatçıların büyük ilgisiyle karşılaştı. Kenya’nın farklı illerinden Nairobi’ye görüşmelere gelen Kenyalı halı ithalatçıları Güneydoğulu halı ihracatçılarının ürünlerini yakından incelerken birçok konuda da bilgiler aldılar. Gerçekleştirilen ikili görüşmeleri değerlendiren TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Kenya’nın Afrika’nın en önemli pazarları arasında yer aldığını ifade ederek, halı sektörü için bakir bir belde olan bu ülkenin diğer komşu ülkeleri içinde lojistik merkez olarak düşünülebileceğini ifade etti.

“Halı sektörü için Kenya Bakir bir Pazar”

Dünya makine halı üretiminin yüzde 73’ünün gerçekleştirildiği Gaziantep’in halı ihracatındaki liderliğini sürdürebilmesi için yeni pazarların önemine değinen GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ise, gördükleri ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dünya makine halı üretiminin başkenti Gaziantep aynı şekilde halı ihracatının da başkenti konumundadır. Afrika sektörümüz için yeni pazarlar arasında en önemli yeri tutan önemli bir kıta konumunda. Afrika’da ki pazar arayışımızda ilk durak olan Kenya’da Kenyalı halı ithalatçılarının büyük ilgisiyle karşılaştık. Mevcut pazardaki payımız yaklaşık 8.5 milyon dolar. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu ülkede bu pazar payımız 40-50 milyon dolara çıkabilecek bir potansiyele sahip. Ürettiğimiz halılarımız bu ülkedeki büyük ilgi görecektir. Bugün heyetimizde yer alan firma temsilcilerimizle buluşturduğumuz Kenyalı halı ithalatçılarına yenilikçi ürünlerimizi tanıttık. Büyük beğeni gören ürünlerimizle ilgili önümüzdeki süreçte bu ülkeden önemli bağlantılar gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Kenya ziyaretimizi çeşitli firma ziyaretleriyle sürdürürken burada yaşayanları yakından tanıma ve Kenya kültürünü içeren yeni ürünlere yönelmenin önemini daha iyi kavradık. Kenya programımızı tamamlayarak bu gün Tanzanya’nın Dar-Es Salaam kentine hareket edeceğiz. Kenya’da bulunduğumuz süre içerisinde heyetimizle yakından ilgilenen ve bizleri yalnız bırakmayarak Kenya ekonomisi ve pazarları hakkında sürekli bilgilendiren Kenya Türkiye Büyükelçimiz Subutay Yüksel ve Kenya Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Mustafa Alıcı’ya teşekkür ediyoruz” dedi.