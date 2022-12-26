Gaziantep Kolej Vakfı’nın satrançtaki yıldızları ödüllendirildi

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen "Satrancın Yıldızları" ödül törenine katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Beren Kalyoncu ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Dila Baloğlu başarılarından dolayı ödüllendirildi.

2022 yılında Avrupa ve Dünya Satranç Şampiyonası turnuvalarında dereceye giren sporcular Türkiye Satranç Federasyonu tarafından İş Bankası sponsorluğunda İstanbul’da bir araya geldi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Beren Kalyoncu ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Dila Baloğlu, İstanbul’a davet edildiği etkinlikte elde ettikleri uluslararası başarılardan dolayı ödüllendirildi. Başarılı sporcuları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Kurumlarımız bünyesinde satranç sporu en önemli dallar arasında yer almakta ve yetenekli öğrencilerimiz elde ettikleri başarılarla gerek kurumumuzu gerekse Gaziantep’i ve Türkiye’yi uluslararası platformlara taşımaktadır. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından İş Bankası sponsorluğunda İstanbul’da gerçekleştirilen ’2022 Satrancın Yıldızları’ etkinliğine davet edilen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Beren Kalyoncu ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Dila Baloğlu’da elde ettikleri uluslararası başarılardan dolayı ödüllendirilmiştir. Sporcularımızı yürekten kutlarken başarılarında büyük emekleri ve destekleri bulunan ailelerimize ve GKV Özel Okulları satranç antrenörü Gülten Seyrek’le idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her iki sporcumuzda anaokulu yıllarından bu yana satranç sporuna gönül vermiş ve kentimizin ülkemizin uluslararası platformlarda başarıyla temsil edilmesini sağlayan milli takım sporcularımızdır. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.