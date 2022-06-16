Gaziantep Kolej Vakfı’ndan mezunlarına muhteşem balo

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu gurur, hüzün ve coşkunun kucaklaştığı muhteşem bir baloyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezunu öğrencilerine veda etti.

2021-2022 mezunlarını kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki öğrencilere yeni eğitim yaşamlarında başarılar diledi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu’ndan mezun olan öğrenciler için bir Otelde düzenlenen muhteşem balo mezun öğrencilerin vals gösterileri başladı. GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı kısa filmler, mezun öğrenciler adına yapılan veda konuşmasının ardından müzik ve danslarla mezuniyet coşkusu devam etti. GKV Özel Ortaokulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Ortaokul Müdürü Seçil Güldemet ve mezun öğrencilerin pasta kesmesinin ardından 2021-2022 dönemi mezun öğrencileri GKV Özel Liselerine uğurlandı. Büyük özverilerle öğrencilerin geleceğe hazırlandığını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, “2021-2022 mezunlarımız için düzenlediğimiz kep töreninin ardından geleneksel mezuniyet balomuzu da gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bundan sonraki eğitim yaşamlarına Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde devam edecektir. Mezun öğrencilerimize yaşamları boyunca başarılar dilerken eğitim öğretim sürecinde bizleri yalnız bırakmayan değerli velilerimize, öğrencilerimizin eğitimi için büyük özverilerle çalışan öğretmen, idareci ve idari personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.