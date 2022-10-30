Gaziantep Kolej Vakfı’nda Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin kuruluşunun 99.yılı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren bütün kurumlarda çeşitli etkinliklerle kutlamalar gerçekleştirildi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin sahne performansı ve gösterileri ayakta alkışlandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen çeşitli etkinliklerle Cumhuriyetin kuruluşunun 99.yıl dönümü kutlandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu koordinatörlüğünde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Seyhan Fesli, GKV Mütevelli ve Yönetim kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki’nin yanı sıra akademik kadroyu oluşturan okul müdürleri, bölüm başkanları, müdür yardımcıları, zümre başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Tören GKV Özel Okulları konferans salonunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende, Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, ”Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılını kutlamanın ve 100. yılına adım atmanın sevinci ve coşkusu içindeyiz. Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünü kutluyor, bizlere devlet, millet olma onurunu, gurunu yaşatan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Öğrencilerin sahne performansı etkiledi

Tören GKV Özel İlkokulu öğrencilerinin, ”Cumhuriyet’in ilanı “ videosu gösterimi, ”Yaşasın Cumhuriyet” oratoryosu, “Cumhuriyeti biz Böyle Kazandık” drama gösterisi, 99.Yıl Cumhuriyet Korosu gösterisi, Cumhuriyet dönemi yeniliklerinin İngilizce sunumu, Cumhuriyet valsi, zeybek gösterisi, bayrak gösterisi ve öğrencilerin söylediği İzmir Marşı ile son buldu. Törenin sonunda etkinliklerde görev alan öğrenci, idareci ve öğretmenleri kutlayan GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli, öğrencilerle uzun uzun sohbet ederek onlara Cumhuriyetin kazanımları hakkında bilgiler verdi.