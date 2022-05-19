Gaziantep Kolej Vakfı’nda 19 Mayıs Coşkusu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen bir dizi etkinlikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 103. yıl dönümü kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 103. yıl dönümü, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı GKV Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren bütün eğitim kurumlarında coşkuyla kutlandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri tarafından hazırlanan törene, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, okul müdürleri, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Engin Biba “19 Mayıs 1919da Samsun’dan yakılan özgürlük ateşi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz. Sevgili gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur” dedi.

Atatürk Oratoryosu İzleyenleri Duygulandırdı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencilerinin hazırlamış olduğu tören, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışını anlatan video, GKV Özel Liseleri sporcularının Atatürk özdeyişlerini söylediği video gösterisi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili şiir ve anılarının okunması, Gençliğe Hitabenin okunması, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gençlerin Cevabının Okunması ve Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Cumhuriyet Gençliği Oratoryosu ve GKV okul korosunun seslendirdiği marşlar ile sona erdi. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki kutlamalarda görev alan öğrencileri kutladı. 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin hafta boyunca devam edeceği de öğrenildi.