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Gaziantep Kolej Vakfı, Yazar Faruk Duman’ı ağırladı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü’nün Haziran ayı kültür-sanat etkinlikleri-yazar buluşmaları kapsamında düzenlenen açık hava söyleşisinde Türk Öykü ve Roman Yazarı Faruk Duman’ı ağırladı.

GAZİANTEP 11.06.2021, 14:34
Gaziantep Kolej Vakfı, Yazar Faruk Duman’ı ağırladı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü’nün Haziran ayı kültür-sanat etkinlikleri-yazar buluşmaları kapsamında düzenlenen açık hava söyleşisinde Türk Öykü ve Roman Yazarı Faruk Duman’ı ağırladı.

Türk Öykü ve Roman Yazarı Faruk Duman, Orhan Kemal Roman Armağanı ve Cevdet Kudret Roman Ödülü sahibi romanı ’Sus Barbatus!’ üzerine düzenlenen açık hava söyleşisinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

GKV Özel Liseleri Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü’nün Haziran ayı kültür-sanat etkinlikleri-yazar buluşmaları kapsamında düzenlenen ve pandemi kurallarının büyük bir titizlikle uygulandığı açık hava söyleşisine Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Öğrencilerin aktif katılımları, soru ve yorumları ile yer aldığı söyleşi sonrası Duman kitabını okurları için imzaladı.
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