Gaziantep Kolej Vakfı Teknofest Türkiye ikincisi

Samsun’da düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Biyoteknolojik İnavasyon Lise Fikir Seviyesinde Türkiye ikinciliğini elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri, Türkiye ikinciliği ödüllerini Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan aldı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2022’ye katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrenci ve öğretmenlerini kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, elde edilen sonucun gerek GKV için gerekse Gaziantep için önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Genel Müdür Tiryaki, “Dünyanın en büyük teknoloji yarışması Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2022’de Biyoteknolojik İnavasyon Lise Fikir Seviyesinde 3 bin 592 proje başvurusu içerisinden seçilen, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi GKV Biyoplastik Takımımız Samsun’da düzenlenen Türkiye finallerinde Türkiye ikinciliğini elde etmiştir. Ödüllerini Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve bakanlarımız tarafından takdim edildi. Bu önemli projede emeği geçen danışman öğretmenimiz Şule Kozanoğlu, öğrencilerimiz Tolga Tiryaki ve Umut Kozanoğlunu tebrik eder başarılarının devamını dileriz” diye konuştu.