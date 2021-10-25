Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri seçim heyecanı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nda Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencileri sandığa giderek Okul Meclisi temsilcilerini seçti. Yoğun geçen seçim kampanyalarının ardından sandığa giden öğrenciler okul meclisini oluştururken okul öğrenci meclis başkanlarını da seçmenin heyecanını yaşadı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı okul öğrenci meclisi oluşturmak ve meclis başkanını seçmek için GKV Özel Liseleri öğrencileri sandığa gitti. Yapılan seçim sonucu okul öğrenci meclisi üyelerinin yanı sıra meclis başkanlarını da seçen GKV Özel Liseleri öğrencileri seçim süresince büyük bir heyecan yaşadılar. Yürütülen seçim çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde yapılan Öğrenci Meclisi seçimleri için öğrencilerimiz demokratik haklarını kullanarak oy verme işlemlerini gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz seçme seçilme hakkını kullanarak ve Kendilerini temsil edecek Meclis üyelerini seçmek amacıyla sandığa gidip oylarını verdiler. Yoğun geçen propaganda ve çalışmalar sonucunda yapılan oy sayımına göre; GKV Özel Fen Lisesi Okul Meclisi başkanı Fen 11/A sınıfından Deniz Körcük, GKV Özel Anadolu Lisesi Okul Meclisi başkanı Anadolu 11/A sınıfından Eyüp Murat Kılıç, GKV Özel Cemil Alevli Koleji Okul Meclisi başkanı Esma Ayça Tabur seçilmişlerdir. Yeni oluşturulan öğrenci meclisine ve yeni başkanlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.