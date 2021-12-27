Gaziantep kalesinde 100. yıla özel ses ve ışık gösterisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Kalesi’nde şehrin Kurtuluşu’nun Yüzüncü Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında ışık gösterisi yapıldı, mücadele fotoğrafları yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Gaziantep Valiliği, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı organizasyonunda şehrin simgelerinden Gaziantep Kalesi’nde ışık ve ses gösterisi yapıldı. Antep Savunması’nı konu alan şarkıların çalındığı gösteride, kaleye Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Fransız İşgali’ne karşı savaşan Gazi şehirli kahramanların video ile resimleri yansıtıldı.

Vatandaşlar tarafından ilgi ile izlenen gösteri büyük beğeni topladı.