Gaziantep itfaiyesi minikleri ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangın ve doğal afetlere karşı önleyici tedbirler ve 112 acil çağrı numarası eğitimleri çerçevesinde kreş ve anaokulu öğrencilerini ağırlıyor.

İtfaiye Eğitim Amirleri tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Merkez İtfaiye Binası’nda verilen eğitimlerde miniklere, yangın, yangın anında yapılması gerekenler, acil durum çağrı numarası olan 112, afet çantası hakkında bilgiler verildi.

Merkez itfaiye binasına gelen Emrullah Şule Anaokulu öğrencileri, yelek ve şapkalarını giydi, hayallerindeki mesleklerden olan itfaiyecileri karşılarında görünce merak ettiği soruları sordu. Yaklaşık 30 dakika süren eğitimin sonunda minikler itfaiye personelleriyle beraber su sıkarak tecrübe yaşadılar.

53 bin anaokulu ve kreş çağındaki çocuğa eğitim verildi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, şehir genelinde yürüttüğü bilinçlendirme çalışmaları çerçevesinde toplamda 242 bin vatandaşa ulaştı. Eğitimleri alanlar arasında 160 bini ortaokul ve lise çağında gençlerden oluşurken 53 bini anaokulu ile kreş çağındaki minikler oldu. Eğitimler okulların yanı sıra fabrikalar, kamu kurum ve kuruluşlarla tesislerde sürüyor.

“Her zaman eğitim çalışmalarına çok ağırlık verdik”

Eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, eğitimlerin her yaşta insanı afetlere ve yangınlara karşı bilinçlendirmek, eğitmek ve duyarlı hale getirmek olduğunu belirterek, “Malum afet acil durum bunun içinde deprem, sel, yangın gibi durumlar var. Bunlar hayatın bir parçası olduğu için bu anlamda vatandaşlarımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak bir yandan müdahale çalışmaları, bina ve tesis denetimlerine devam ederken önemli bir işimizde vatandaşımızı bilinçlendirmek eğitmek. Bugün yaptığımız gibi biz eğitim çalışmalarına çok önem verdik. Burada gençlere ve çocuklara önem veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak gerek yardım, duyarlılık, yangınlara müdahale, acil çağrı, acil durum yönetimi gibi psikolojiyi hazırlamak yönünden yoğun gayret içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“Burada çocuklara yaşanan durumlarda panik yapmamaları gerektiğini, sakin kalmalarını öğretmeye çalışıyoruz”

Miniklere verilen eğitimlerin içeriğinden bahseden Başkan Cafer Yılmaz, “Burada çocuklara yaşanan durumlarda panik yapmamaları gerektiğini, sakin kalmalarını öğretmeye çalışıyoruz. Yangın ve diğer durumlarda ‘ne yapacaklar?’, ‘Nereyi arayacaklar?’ bunu çalışıyor, yeni çağrı numaramız 112’yi öğretiyoruz. Evde bazen büyükler zor durumda olabilir, çocuklarımız hemen 112’yi arayabilir küçük hamlelerle bunu halledebilirler. Yani çocuklarımıza herhangi bir acil durumda ‘Nasıl hareket etmeleri gerekir?’ bunu öğretiyor ve böyle durumlarda can ve mal kayıplarını azaltmak ve onların hayata daha güçlü ve sağlam bağlanmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Okul müdürlerimiz son derece açık ve hiçbir kısıtlama olmadan en uygun ve kısa yolla bize ulaşabilir“

Konuşmasının son bölümünde ise Yılmaz, talepte bulunan bütün okullara yardımcı olacaklarını söyleyerek, “Okul müdürlerimiz telefonla, e- posta, sosyal medya hesapları, ilçe milli eğitim müdürlükleri, kaymakamlıklar, resmi yazılarla son derece açık ve hiçbir kısıtlama olmadan en uygun ve kısa yolla bize ulaşabilir takip edip programlayabiliriz. Ekiplerimiz hazır. Gerek burada gerek okullarında gelip eğitim verebiliriz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Gerek okullarda gerek evlerde muhakkak bu bilincin olması gerekiyor. Sık sık depremler yaşanıyor yangın her an yaşanabiliyor. Bu durumun bir gerçek olduğunun farkına varıp muhakkak hazırlıklı olmak gerekiyor” diye konuştu.