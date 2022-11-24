Gaziantep ilçelerinde öğretmenler günü kutlamaları

Gaziantep’in ilçelerinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü buruk kutlandı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde çelenk bırakma törenin ardından ilçe protokolü Karkamış ilçesindeki roketli terör saldırısında şehit olan Ayşenur Alkan öğretmenin mezarını ziyaret etti. İlçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler, şehit öğretmenin Türk bayrakları ile donatılan mezarında dua etti.

Araban ilçesinde düzenlenen tören ile öğretmenler günü kutlamasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğretmenler için şiirler okundu. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Yavuzeli İlçesinde Atatürk büstüne çelenk bırakılması ile başlayan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam etti. Ardından Rumkale Konferans salonunda devam eden etkinliklerde beraberlik mesajları verildi. Şiirlerin okunmasının ardından şehit öğretmenler anısına video gösteriminin yer aldığı programda aday öğretmenlerin yemin töreni de gerçekleştirildi.

Program 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.