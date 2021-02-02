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Gaziantep Harbi’ni belgelerle göz önüne seriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GAZİKÜLTÜR A.Ş. Ömer Faruk Şerifoğlu tarafından 100’üncü yılında kaleme alınan “Gazi Ayıntab’a Selam” adlı kitap yayımlandı.

GAZİANTEP 02.02.2021, 15:05
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Gaziantep Harbi’ni belgelerle göz önüne seriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GAZİKÜLTÜR A.Ş. Ömer Faruk Şerifoğlu tarafından 100’üncü yılında kaleme alınan “Gazi Ayıntab’a Selam” adlı kitap yayımlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bugünü yaşayan bizlerin gelecek kuşaklara kalıcı ve etkili yayınlar bırakmamız gerektiği düsturundan hareketle meydana getirilen kitabın temasını Gaziantep’in işgal yıllarında yaşadığı, mücadelesi, teşkilatlanması, acıları ve feryatları oluştururken kitapta İshak Refet Işıtman’ın hayatı, şiirleri, fotoğrafları ve şahsi belgeleri yer alıyor. “Gazi Ayıntab’a Selam” kitabının basımı, günümüz Türkçesiyle okuyucularla buluşurken tarihsel detayları gözler önüne serecek kitabın koordinatörlüğünü ise GAZİKÜLTÜR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver üstleniyor.

Gaziantep’in mücadele yıllarındaki vaziyetini gözler önüne seren ve evlatlarının zor şartlardaki azim ve kararlığını yeniden gün yüzüne çıkaran kitap, 6 bölümden ve 119 sayfadan oluşuyor. Ayrınca basılışın 100’üncü yılında İshak Refet Işıtman’ın, “Gazi Ayıntab’a Selam” adlı şiir kitabının tıpkıbasımı ve günümüz Türkçesi ile okuyucuyla buluşuyor.

Kitap, Gaziantep 25 Aralık Panoroma Müzesi, Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, GAZİKÜLTÜR A.Ş.’nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuluyor.

"İshak Refet Işıtman Gaziantep sevdalısıdır"

Kitabın detayları hakkında açıklamada bulunan GAZİKÜLTÜR A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, “Tarihten günümüze Gaziantep bağrından birçok önemli sima çıkarmıştır. Bu önemli simalar aynı zamanda yurt çapında bilinen etkili kişiler olmuşlardır. Bir taraftan bağımsızlık mücadelesinde ön saflarda yerini alan bu mümtaz şahsiyetler, diğer taraftan da Gaziantep’in ve Türkiye’nin kalkınması için çalışmışlardır. İşte önemli simalardan birisi de Gaziantep sevdalısı olan İshak Refet Işıtman’dır. Kitap, Gaziantep’in işgal yıllarının, mücadelesinin, teşkilatlanmasının, acılarının ve feryatlarının kelimelere güçlü bir şekilde dökülmüş hali olan ve İshak Refet Işıtman’a ait şiirlerden oluşan “Gazi Ayıntab’a Selam” kitabının tıpkı basımını, günümüz Türkçesine aktarılmış halini içermektedir. Aynı zamanda kitapta İshak Refet Işıtman’ın hayatı, şahsi belgeleri ve fotoğrafları da yer almakta olup basılışının yüzüncü yılında Gazi Ayntab’a Selam şiir kitabını yeniden hatırlatmakta ve konu edinmektedir” dedi.

“Şehrin ‘Gazi’ olarak nitelendirilme sebeplerinden birisi de ‘Gazi Ayıntab’a Selam’ kitabıdır”

Kahramanlık destanıyla Gaziantep’in 8 Şubat 1921’de Milli Mücadele’nin devam etmesine paralel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı 93 numaralı kanunla, Gazilik unvanını aldığını anımsatan Yakar, “Şehrin ‘gazi’ olarak nitelendirmesinin yankılarından birisi de İshak Refet Işıtman’ın ‘Gazi Ayntab’a Selam’ adlı şiir kitabıdır. Kitap, sıcağı sıcağına 1921 yılında basılmıştır. Tıpkıbasımının gerçekleştirildiği bu kitabın elimizdeki nüshası İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy’a imzalanmıştır. Bu açıdan da ayrı bir önem kazanmaktadır. Gazi Ayntab’a Selam kitabında Ayıntab’a Selam, Zavallı Ayıntab, Küçük Mehmet, Kaçkın, Ayıntab Yiğitlerine ve Ağıd isimli başlığında altı şiir bulunmaktadır. Işıtman’ın Milli Mücadele sırasında kaleme aldığı bu şiirler milli heyecanı uyandırma çabasını gütmektedir. Edebi kaygıdan uzaktır. Sonraki nesillere, memleketin işgalini, acıları, çekilen sıkıntıları ve ümitsizlikleri anlatarak bunların unutulmamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bir bakıma Işıtman, Antep Savunması’nı kelimelerle tasvirleştirerek ölümsüzleştirmiştir” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in Kurtuluşu 100’üncü yıl etkinliklerinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştiğini ifade eden Yakar, “Bu anlamlı yılda Gazikültür A.Ş. Antep savunmasının günümüz ve gelecek kuşaklara doğru anlatılması noktasında yayınlar yapmaya devam edecektir” diye konuştu.

İshak Refet Işıtman kimdir?

İshak Refet Işıtman, 1891 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. Mücadeleyle geçen hayatı içerisinde eğitimine de büyük önem vermiş ve üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Akabinde Balkan Savaşları’na katılmış ve I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine cepheye çağrıldı. Işıtman, eğiticimdir. İlk olarak Gaziantep’te 1914 yılında öğretmenlik hayatına başlamış ve vefatına kadar vazifesinin başından ayrılmadı I. Dünya Savaşı’nın akabinde Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ile Gaziantep’in İngilizlerin tarafından işgal edildiğinde zaman kaybetmeden memleketine geldi. Milli Mücadele döneminde çeşitli cephelerde görev almış, çok sevdiği Gaziantep’inden her daim haberdar olmuş ve bunu kelimelere döktü. Cumhuriyet’in ilanının ardından aktif bir şekilde vazife yapan Işıtman öğretmenliğinin yanı sıra Türk Dil Kurumu üyeliği, Diyarbakır milletvekilliği, muhtelif şehirlerde Milli Eğitim Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu ve halk kültürü ile Türkçe üzerinde birçok yayın yaptı. 17 Ekim 1947 yılında Ankara’da vefat etti.
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