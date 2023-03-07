Gaziantep esnafı hazır konukları bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden birisi olan Gaziantep şehir merkezinde hayat hızla normale dönüyor. Şirehan Group Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, depremden bir ay sonra şehirdeki işyerlerini gezerek esnafla görüştü. Şehirde depremin izlerinin kaybolmaya ve hayatın normalleşmeye başladığını ifade eden Tahir Tekin Öztan esnafın desteklenmesiyle bölge ekonomisinin güçleneceğini ve bölgede yaraların daha hızlı sarılacağını ifade etti.

6 Şubat’ta meydan gelen depremlerin üzerinden bir ay geçerken, normalleşmenin en hızlı yaşandığı illerin başında Gaziantep geliyor. Gastronomi kenti Gaziantep’te işyerlerinin tamamına yakını yeniden kapılarını açarak vatandaşlar hizmet vermeye başladı. İşyerleri henüz geçmişteki müşteri potansiyeline ulaşamasa da, her geçen gün normalleşmenin etkileri daha etkin bir şekilde hissediliyor.

Türkiye’nin en büyük sanayi ve ticaret merkezi olan Gaziantep, bir taraftan depremin yaralarını sararken diğer taraftan da tüm dinamikleri ile ayağa kalkmanın mücadelesini veriyor. Esnaf dükkanlarını açıyor, sanayide çarklar dönüyor. Şehir merkezindeki trafik yoğunluğu normalleşmenin hızlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.

"Gastronomide canlılık var"

Gaziantep’te normalleşmenin en hızlı gerçekleştiği sektörlerin başında gastronomi geliyor. Gastronomi sektöründe hizmet veren işyerlerinin tamamı depremden kısa süre sonra açılarak hizmet vermeye başladı. Şehirdeki otellerdeki doluluk oranı da her geçen gün artıyor. Dolayısıyla Gaziantep her geçen gün bir adım daha normalleşiyor.

"Esnafa destek bölgeyi de kalkındırır"

Şirehan Group Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan, depremden bir ay sonra şehirdeki işyerlerini gezerek esnafla görüştü. Şehirde depremin izlerinin kaybolmaya ve hayatın normalleşmeye başladığını ifade eden Tahir Tekin Öztan, “Elbette bu felaketi hiçbir zaman unutmayacağız. Çok büyük kayıplarımız oldu. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılar da acil şifalar diliyorum. Bu büyük felaketin ardından kısa sürede Gaziantep’in toparlanarak hayatın hızla normalleştiğini görmekten büyük memnuniyet duydum. Kent merkezinde yaptığım incelemelerde, görüşmelerde esnafımızın tamamının işyerlerinin açık olduğunu gördüm. İşyerlerimizin kısa süre sonra deprem öncesindeki müşteri potansiyeline ulaşacağına eminim. Biliyorsunuz Gaziantep gastronomi sektörü yurdumuzun dört bir tarafına hatta yurt dışına da hizmet veriyor. Depremden sonra başta baklava olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen talepler karşılanmaya devam ediyor. Özellikle baklavacılarımız yoğun olarak şehir dışından gelen siparişlere yönelik çalışıyor. Bu geçiş döneminin kısa sürmesi, deprem önceki müşteri sayıları ve ciroların yakalanması için esnafımızın desteklenmesi gerek. Şehirde alışverişi canlandırmak gerek. Kısacası Gaziantep hazır. Ancak biraz da desteğe ihtiyaç var. Gaziantep’te depremin yol açtığı hasarların sınırlı olduğunu da vurgulayan Tahir Tekin Öztan, “Deprem Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerine çok büyük hasar verdi. İlçelerdeki binaların büyük bölümü yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Ancak, şehir merkezinde durum o ilçelere göre çok iyi. Yıkılan bina sayısı sınırlı. Gaziantep yeniden yurt içinden ve dışından gelecek misafirlerini ağırlamaya hazır. Otellerimizle, lokanta ve restoranlarımızla, esnafımızla hazırız” dedi.

Şirehan Group olarak deprem sonrası yaraların sarılmasına önemli katkı sunduklarını da kaydeden Tahir Tekin Öztan, “Depremin hemen ardından otelimizi ücretsiz olarak vatandaşlara ve personelimizin yakınlarına açtık. AFAD’ın koordinasyonu ile her gün binlerce kişiye yemek dağıttık. İstanbul’dan TIR’larla kıyafet ve ihtiyaç malzemelerini getirerek yine AFAD’ın koordinasyonu ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladık” ifadelerini kullandı.

"Gaziantep bölgeye güç verecektir"

Gaziantep’in ünlü İmam Çağdaş Restaurant’ın işletmecisi Burhan Çağdaş ise piyasaların her geçen gün daha da canlandığını belirterek, “Depremden kısa süre işletmemizi yeniden açarak, baklava ve kebap gibi Gaziantep ile özdeşleşmiş lezzetleri misafirlerimize sunmaya devam ediyoruz. İl dışından yoğun sipariş alıyoruz. Aynı gün il dışına kargo ile siparişleri ulaştırıyoruz. Restoranımıza gelen misafirlerimizin sayısı da her geçen gün artıyor. Gaziantep olarak kısa sürede yeniden ayağa kalkacağız. Bu konuda bölge illerine de örnek olacağımıza ve güç vereceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

"Geleceğe güvenle bakıyoruz"

Tarihi Tahmis Kahvesi’nin işletmecisi Selim Bağcı da normalleşmenin her geçen gün hızlandığına dikkat çekti. İnsanların her geçen gün depremin olumsuz etkilerini üzerlerinden attığını ifade eden Selim Bağcı, “Şehir merkezindeki insan ve araç yoğunluğuna baktığımızda, normalleşmenin hızını görebiliyoruz. Kısa sürede eski günlere döneceğiz. Geleceğe güvenle bakıyoruz. Bu kötü günleri hep birlikte aşıyoruz, aşmaya da devam edeceğiz” dedi.

"Bölgeyi Gaziantep esnafı kalkındıracaktır"

Güllüoğlu Baklavaları’nın işletmecisi Murat Güllüoğlu da, depremden bir ay sonra yaptığı değerlendirmede, “Yurt içinden ve dışından sipariş yoluyla çok talep alıyoruz. Ancak şehir içinden ve bölge illerinden gelen müşterilerimizin sayısı henüz istediğimiz noktada değil. Fakat bu konuda da karamsar değiliz. Böylesine büyük bir depremin hemen ardından şehirde hayatın büyük ölçüde normalleşmesi çok önemlidir. Bu da Gaziantep halkının, esnafının, iş dünyasının başarısıdır” diye konuştu.