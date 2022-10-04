Gaziantep, en yüksek eylül ayı ihracat rekorunu kırdı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), son dönemde yaşanan küresel krizlere rağmen sergilediği istikrarlı ihracat performansını Eylül ayında da sürdürmeye devam ediyor. 2022 yılının Eylül ayında Bölge ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artışla 1 milyar 121 milyon 366 bin dolar seviyesine geldi.

Dış ticarette Bölgenin lokomotifi konumundaki Gaziantep ise Eylül ayını 957 milyon 127 bin dolarlık ihracatla tamamlayarak bir önceki yıla göre yüzde 3,7lik artış oranı yakaladı. Hem Bölgemiz hem de Gaziantep için tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracatçı sayısına ulaştıklarını bildiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Küresel çapta yaşanan krizler, savaşlar ve dünya ekonomisinin çalkalandığı olumsuz atmosfere rağmen bölgemizdeki ihracatçılar daha fazla üretmek ve büyümek için çalışmaya istikrarla devam ediyorlar. Bugüne kadar hem bölgemiz hem de Gaziantep ihracat rekorları ile gurur kaynağımız olmuştur. Şimdi karşımızdaki tabloda, tüm zorluklara rağmen bölgemiz ihracatçısının gösterdiği istikrar ve mücadele var. Bunu yürekten takdir ediyoruz. Piyasalardaki yavaşlama sadece bizi değil tüm dünyayı etkiliyor. Dünya’nın birçok ülkesinde enflasyon olgusu iyice yerleşmiş durumda. Bununla birlikte resesyon beklentileri günden güne artıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yaşanan yeni gelişmeler enerji maliyetlerini yeniden yukarı yönlü tetikleyebilir. Tüm bu gelişmelere rağmen hem bölgemiz hem de Gaziantep sergilemiş olduğu performansla en yüksek Eylül ayı ihracat değerlerine ulaşmıştır. Bölgemizin ve Gaziantep’imizin ihracatçısını sürdürmüş oldukları çabalardan ötürü tebrik ediyor ve kutluyoruz. Çünkü gerek sağladıkları iş gücü gerekse ihracata yönelik emekleri bizim için en büyük takdir unsurlarındandır. Tüm zorluklara rağmen bu rakamlara ulaşmayı başaran ve rekorlara imza atan ihracatçılarımızı tekrar yürekten kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Bölgeden yüzde 7,7 Gaziantep’ten ise yüzde 5,7’lik İhracat Artışı

2022 yılı genelindeki ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, “Ocak-Eylül 2022 döneminde Bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7’lik artışla ihracatını 9 milyar 65 milyon 571 bin dolar seviyesine çıkardı. Aynı dönemde Gaziantep de 7 milyar 739 milyon 505 bin dolarlık ihracatıyla geçtiğimiz yıla göre rakamlarını yüzde 5,7 oranında artırdı” ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan salgın ve ekonomide bıraktığı olumsuz etkiler henüz bertaraf edilememişken tüm bu sorunların yanı sıra; Rusya’nın Ukrayna saldırısı ile de bilinmezliğe sürüklenen dünya ve ekonomi gündemine karşın Bölge ihracatçısının zorlukların üstesinden azimle gelmeye çalıştığını ifade eden Kileci, “Küresel çapta içinde bulunduğumuz atmosferde yaşanan belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen Bölgemiz istikrarını sürdürerek ihracat hedeflerine ulaşmak için emek vermeye devam ediyor. Bu sayede istihdam piyasasını da güçlü tutmayı sürdürüyoruz. Hem dünyanın hem de ülkemizin bu karamsar tablodan bir an önce kurtulmasını temenni ediyorum” dedi.

En çok Irak, ABD ve Suriye’ye ihracat

Bölge ihracatında en büyük paya sahip ülkeler ve ürün grupları hakkında da bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Ortadoğu ülkelerinin yüzde 41,4 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 16,6 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 14,9 payla üçüncü sırada yer aldığını belirtti. 2022’in Ocak-Eylül ayları arasında toplam 194 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kileci, “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Libya ve Cibuti Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ürün gruplarına baktığımızda ise Bölgemizden makine halıları, pastacılık ürünleri, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, demir-çelik mamulleri ile ağaç ve orman ürünleri ihraç edildiğini görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ocak-Eylül Döneminde Gaziantep’ten 7 milyar 739 milyon 505 bin dolarlık ihracat

Gaziantep, 2022 yılının başından günümüze, 7 milyar 739 milyon 505 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep için ihracatın ithalatı karşılama oranının son 365 günde yüzde 120,4 seviyesinde olduğunu belirten GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, “Gaziantep, dış ticaret verileriyle bizleri gururlandırırken ihracatta ve sanayide marka bir şehir olma özelliğini sürdürüyor. Hedefimiz en kısa zamanda Gaziantep’i Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren illeri içinde daha da yukarılara taşımak.” değerlendirmesinde bulundu.

Kileci, Gaziantep’ten en çok ihraç edilen ürünlerin; Tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu sözlerine ekledi.

Kileci ayrıca; 2022 yılı Eylül ayında GAİB’e bağlı diğer illerden Kahramanmaraş’ın 121,7 milyon dolar, Mardin’in 94,7 milyon dolar, Malatya’nın 46 milyon dolar, Diyarbakır’ın 23,9 milyon dolar Şanlıurfa’nın 22,4 milyon dolar, Kilis’in 12,5 milyon dolar ve Adıyaman’ın 11,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini kamuoyuna duyurdu.