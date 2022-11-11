Gaziantep, “en sevilen şehir”

Gaziantep, WWF’nin küresel çapta organize ettiği, Tek Dünya Kentleri Yarışması (OPCC) kısa listesinde yer alan 27 ülkeden 63 şehrin “en sevilen şehir” olmak için dostane şekilde yarıştığı Kentimi Seviyorum Kampanyası’nın bölgesel sonuçlarında Avrupa, Afrika ve Batı Asya Bölgesi birincisi oldu. 19 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında 6 hafta boyunca devam eden iletişim kampanyasında birincilerin adil ve temsiliyetçi bir yöntemle belirlenmesi için, üç bölgesel ve bir küresel olmak üzere toplam dört farklı kategori altında toplandı. Bölgesel sonuçlara göre, Avrupa, Afrika ve Batı Asya’da Gaziantep, Amerika kıtasında Peru’da Jesus Maria, Asya ve Pasifik’te ise Endonezya’nın Probolinggo şehri bölgesel birincilikte ipi göğüsledi. Yarışmada, üç ulusal finalistten biri olan ve İstanbul ile yarışan Gaziantep, kent sakinlerinden aldığı oylar sonucunda bölgenin en sevilen şehri oldu. Kampanyaya katılan şehirler oylama döneminde küresel çapta tam 1 milyon 290 bin oy ve 116 geri bildirim topladı. Sosyal medyada kampanya ile 3 milyon 800 bin etkileşim gerçekleşirken 447 milyon hesaba erişim sağlandı. Kentimi Seviyorum Kampanyası ile dünyanın dört bir yanından oy kullananların WWF’in Tek Dünya Kentleri yarışması çerçevesinde yer alan kentlerden, destekledikleri kente oy verdiği ve bu kentler için iyileştirme önerileri gönderdiği, sürdürülebilir kentsel kalkınmaya destek veren bir iletişim kampanyası olarak tanıtılıyor.

Dünyanın en büyük ve en uzun süren kentler arası yarışması olan Tek Dünya Kentleri Yarışması, kentlere sürdürülebilirlik konusunda gelişimi için ilham vermek ve bu konuda farkındalığı artırmayı, kamuoyuna, karar vericilere önerilerde bulunarak kentlerini desteklemeyi amaçlıyor. Yarışma ayrıca, oylama ve geliştirme fırsatı aracılığı ileyse toplum ve karar vericiler arasındaki bağı güçlendirerek, toplumun iradesini de ön plana koyuyor.