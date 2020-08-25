Gaziantep emniyetinden 160 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün yaptıkları çalışmalarla farklı suçlardan 160 kişiye işlem yaptı.

Ekipler şehrin huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmalarda 24 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 26 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 90 aranan şahıs yakalanmış, 20 şahsa ise kabahatlerden işlem yaparak toplamda 160 kişiye işlem yaptı.

Ekipler ayrıca yaptıkları çalışmalar sonucu 249 gram uyuşturucu madde, 4 kök esrar, 180 paket gümrük kaçağı sigara, 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet fişek, 3 adet tüfek 50 adet kartuş, 6 adet kuru sıkı tabanca 15 adet kuru sıkı fişeği, 1 adet çalıntı araç, 2 adet çalıntı bisiklet, 2 adet çalıntı cep telefonu, 4 adet suça konu cep telefonu, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet elektrikli motosiklet ele geçirdi.